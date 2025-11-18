Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić poručio je danas, nakon sastanka sa nemačkim kolegom Johanom Vadefulom, da Srbija želi da u najskorije moguće vreme postane članica Evropske unije, koja je strateški cilj države, dodajući da je sagovorniku preneo u kakvoj se situaciji nalazi srpski narod na Kosovu, kao i da je Srbija posvećena očuvanju stabilnosti.

Nemački ministar Vadeful je na to rekao da je na putu Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji "ključan napredak u dijalogu sa Kosovom, te da je Ohridski sporazum obavezujući za obe strane".

1/14 Vidi galeriju Marko Đurić i Johan Vadeful Foto: Petar Aleksić

„Za Srbiju je EU strateški cilj jer je vidimo kao priliku za promenu paradigme odnosa u regionu, priliku za stvaranje nove, drugačije budućnosti u kojoj će taj najveći mirovni projekat u istoriji kontinenta transformisati međudržavne i međunacionalne odnose na kontinentu“, rekao je Đurić.

On je naglasio da je trgovinska razmena između naših zemalja 12 milijardi evra, što je velika stvar za Srbiju. Đurić je izneo i podatak da nemački investitori direktno u Srbiji zapošljavaju blizu 100.000 radnika, a indirektno još više.

Da bi se do tog cilja stiglo, kako je rekao Đurić, reformski napredak se mora udvostručiti, pa i utrostručiti.

„Ono što smo postigli u saradnji sa Nemačkom u ekonomiji, doprinosi ukupnim reformama. Zajednički smo konstatovali da su naši odnosi izrazito razvijeni, uz spremnost za njihovo dalje unapređenje“, rekao je Đurić.

Naglasio je da je nemačkog kolegu upoznao sa pozicijom srpskog naroda na Kosovu, ali i sa posvećenošću Srbije ka očuvanju stabilnosti u regionu i težnji da se promeni paradigma međunacionalnih odnosa i stvori drugačija, evropska perspektiva za sve ljude koji ovde žive.

„To je posebno važno u kontekstu teške i polarizujuće godine, posebno u kontekstu potrebe da stvorimo perspektivu za mlađe generacije u regionu. Partnerstvo sa Nemačkom je od ključnog značaja u tom smislu, jer uz podršku možemo evropsku perspektivu učiniti vrlo bliskom, opipljivom i dostižnom“, podvukao je šef srpske diplomatije.

Istakao je da Srbija želi da najskorije moguće postane članica EU.

„Možemo to, i s obzirom na naš ljudski kapacitet, i na činjenicu da Srbija čini 52 odsto regionalne ekonomije, ali i našim ukupnim društvenim potencijalima. Verujemo da je mesto i budućnost Srbije u EU“, rekao je Đurić.

On je ukazao i da je nemački ministar Johan Vadeful odličan poznavalac balkanskih prilika, ali i snažan zagovornik i advokat produbljivanja saradnje sa regionom i stvaranja novih odnosa.

Podsetimo, Vadeful se jutros u Beogradu sastao sa Đurićem, nakon što je sinoć razgovarao sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Vadeful o putu Srbije ka članstvu u EU

Ministar spoljnih poslova Nemačke Johan Vadeful poručio je da je na putu Srbje ka članstvu u EU ključan napredak u dijalogu sa Kosovom. Naglasio je da je Ohridski sporazum obaevzujući i da obe strane moraju da ga sprovedu.

Vadeful je preneo da je imao otvorene i konstruktivne razgovore u Beogradu i podvukao da su Srbija i Nemačka ekonomski i ljudski povezane, podsetivši da je Nemačka najveći trgovinski partner i da je u toj zemlji veliki broj Srba našao dom.

„Srbija je deo evropske porodice i treba da učestvuje u porodici evropskih vrendosti. Obećanje koje je EU dala 2002. u Solunu važi i dalje“, istakao je Vadeful.

Ukazao je da je sa ministrom Đurićem razgovarao o zajedničkoj odbrani evropskih vrednosti.

„Pojasnio sam da Srbija kao ekonomski najjača država u regionu, sa najvećim brojem stanovnika ima najveći značaj na Zapadnom Balkanu i mora se odlučiti da se posveti svom evropskom kursu i usaglašavanju spoljne i bezbednosne politike, jer u suprotom šalje mešovite signale koji su nespojivi sa osnovnim vrendostima EU“, poručio je Vadeful.

Foto: Petar Aleksić

Naveo je da su se saglasili da postoji mnogo oblasti za dalje unapređenje saradnje, posebno u sektoru energetike, a pre svega obnovljivih izvora, u cilju jačanja nezavisnosti od Rusije.

Dodao je da su razgovarali i o bezbednosti u Evropi, naglasivši da Ukrajini predstoji još jedna teška zima.

„Rusija je povećala napade na Ukrajinu. Najjača garancija protiv Putinove agresije je sposobnost odbrane Ukrajine. Moramo i dalje da vršimo pritisak na Rusiju kako bi se završio ovaj agresorski rat. Rat koji Putin vodi ima visoku cenu. Važno je da u EU ostanemo istrajni i da sprovedemo i 19 paket sankcija. Pomoć Ukrjaini nije samo finansijska, već i politička“, ukazao je Vadeful.

Ipak, rekao je da je rat u Ukrajini doneo državama Zapadnog Balkana novi zamah na evropskom putu.

Podvukao je da je za članstvo potreban napredak u reformama vladavine prava i borbe protiv korupcije, kao i da od Vlade Srbije očekuje da će ubrzati rad na reformama.

Vadeful: Ja sam kao turista bio ovde nedelju dana sa suprugom i Beograd bih preporučio svim Nemcima"

Inače, nemački ministar je na konferenciji rekao i sledeće:

- Ja sam kao turista bio ovde nedelju dana sa suprugom, a Beograd kao turistički cilj svim Nemcima rado bih preporučio.

On je to kazao na Đurićeve reči da bi voleo da što više Nemaca poseti Beograd na putu za Jadran, kao najveći grad između Beča i Istanbula.

Inače, nemački ministar nalazi se u poseti Zapadnom Balkanu. U Beograd je došao nakon Sarajeva, Podgorice i Tirane, a zatim nastavlja u Prištinu, dok će posetu završiti sutra u Skoplju.