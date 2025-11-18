Slušaj vest

Naime, ministar Đurić je posle razgovora sa nemačkim kolegom Johanom Vadefulom kazao i da Vlada Srbije nastoji da otvori put za dijalog sa onima koji protestuju kao i da radi na snižavanju društvenihi tenzija.

Dodao je i da će u narednom periodu vlada udvostručiti napore da se tenzije smanje.

- Ne mogu da se složim sa pojedinim ocenama da nije omogućena dovoljna sloboda okupljanja ili da nije bilo dovoljno prostora da se iskažu različiti stavovi na preko 22.000 održanih javnih skupova, bilo je prilike da se čuje jako mnogo i kritičnih i ponekada ostrašćenih stavova. I drago mi je što nije bilo u preko 22.000 skupova koji su održani u Srbiji žrtava, ali ne mogu da ne pomen činjenicu da političko nasilje nije imalo više pojavnih oblika pa su prostorije stranke kojoj pripadam čak 28 puta napade i paljene prethodnih meseci", kazao je Đurić posle sastanka sa ministrom spoljnih poslova Johanom Vadefulom.

On je tako odgovorio na konstataciju novinara iz Nemačke da su u Srbiji protesti već godinu dana, da je jedna majka prekinula štrajk glađu i da postoje ocene da nije omogućeno dovoljno slobode okupljanja, kao i pitanje kako će vlada prevazići sukobe između civilnog društva i vlade.

Istakao je da nema nikakve sumnje da je godina za nama bila jedna poltički veoma teška godina obeležena visokim stepenom polarizacije po kojoj Srbija nije usamljena niti jedinstvena. Đurić je dodao i da su političko nasilje i napadi na prostorije političke stranke kojoj pripada jedna jako loša slika.