Slušaj vest

Nakon 16 dana, Dijana Hrka je saopštila da prekida štrajk glađu. U svom obraćanju jasno je odbacila tvrdnje da sarađuje sa opozicijom, ističući da je za vreme Đilasove vlasti njenoj sestri poginuo muž, a da su joj tadašnji zvaničnici bacili krvav ranac pred noge i rekli "imaš decu".

Nakon ove izjave, deo blokadera pokrenuo je orkestrirane napade na Hrku, dok su pojedinci počeli da je oslovljavaju i pogrdnim imenima. O ovoj temi govorili su gosti Kurir televizije: Ibro Ibrahimović, savetnik potpredsednika Vlade Srbije, Dragoljub Kojčić, politički filozof.

Dragoljub Kojičić Foto: Kurir Televizija

- Čitava ta grupacija opozicione strane je poprilično heterogena. Postoje ljudi koji su shvatili jednu stvar. Nemaju program a ni elementarne političke ličnosti. Za politiku je potrebna i doza harizmatičnosti. Onda su se diferencirali Bačulov, Dijana Hrka, Štimac a niko od njih nije verodostojan ličnosti. Oni nemaju zajedničkog imenitelja već samo govore "nećemo Vučića." Pokazalo se da je štafetu preuzela Dijana Hrka. Ona je njima postala isti takmičar kao Vučić. Oni imaju nešto protiv nje jer se plaše. Stvorila je neku svoju publiku, a žena je shvatila poltiku i ne želi više da bude pijun u njihovoj političkoj utakmici - kaže Kojčić.

"Žele promenu, a ne nude drugi sistem"

Ibrahimović tvrdi da je sve vreme na delu emotivna manipulacija:

- Kada nemate program i političku partiju onda pravite događaje gde ćete emotivno manipulisati ljudima i pozivati ih da u što većem broju izađu na ulicu. Dijana Hrka ima tužnu sudbninu, demokratsko pravo je svakog da štrajkuje glađu, ali moje pravo je takođe da je pozovem da to ne radi. Ljudi koji su je podržavali u tome, čini mi se da bi je podržavali bukvalno do samog kraja i da to bude povod za još veće nemire i sukobe na ulicama - kaže Ibrahimović i dodaje:

Ibro Ibrahimović Foto: Kurir Televizija

- Kada podržavate nekog u štrajku glađu, onda budite solidarni i pokažite na taj način da i vi delite sudbinu sa njom. Bila je ideja "izdrži do kraja", šta znači to? Mi ne prestano pričamo o tome da je osnovna ideja da padne žrtva i da se internacionalizuje ovaj proces. Ne političkom borbom, već da dođe do toga da Evropska komisija pošalje nešto što dovodi do preliminarnih izbora i promene vlasti. Studenti žele da promene jedan sistem a ne nude drugi.

Studentska lista

Prema tvrdnjama portala "Vreme", takozvanu studentsku listu predvodiće ljudi poznati po ekstremističkim stavovima: Jovo Bakić, Rodoljub Šabić, Tihomir Stanić, Zlatko Kokanović i Jelena Stupljanin. Tu su navodno i rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić, bivši guverner NBS Dejan Šoškić, kao i advokat Zdenko Tomanović:

- Moraće da se izjasne i podnosilac liste mora da postoji i njemu treba da se postavi pitanje o novom sistemu. Javnost će onda moći da postavi pitanje kakva je ta lista došla na vlast. Kad imate sve ovo na ulicama, ovo može urušiti celu državu a zamislite kako bi sve izgledalo kada bi oni došli na vlast - kaže Ibrahimović.

Kojčić ističe da je Hrka kost u grlu blokaderima zbog harizme koju je napravila:

1/11 Vidi galeriju Blokaderi u Beogradu Foto: Damir Dervisagić

- Tu ne može da stoji Marinika Tepić, a ne može sebi ni da pridobije korpus navijača. Hrka je jedina uspela nešto od njih da kaže. Sada je žena razumela da ne treba samu sebe da uništava i postepeno dolazi i do opšte slike da se i država ne treba uništiti. Ona će sigurno ući u istoriju političke fenomenologije.

Sa druge strane, po Ibrahimoviću, blokaderima je jedini način da dođu na vlast - ulica:

- Setite se nereda ispred gradske Skupštine 2023. godine još. Svi imaju maskirne kapuljače, dimne bombe, oni drže kamere u ruci i prave ambijent i narativ koji bi trebao da napravi sliku ogromne represije. Žele da prikažu kako policajci upotreblajvaju prekomernu silu i da izbori nisu mogući jer su unapred osmišljeni. Evropska komisija treba da ođe i da nadgleda buduće izbore.

"DIJANA HRKA NE ŽELI VIŠE DA BUDE PIUN BLOKADERSKE POLITIČKE IGRE!" Hteli da iskoriste štrajk glađu i tužnu sudbinu kako bi došli na vlast Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs