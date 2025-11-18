"ŽELJA ZA UBIJANJEM SRBA SE ŠIRI PO REGIONU I TO JE SKANDALOZNO": Brnabić o sramnom skandiranju hrvatskih navijača u Podgorici
Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić oglasila se iz Brisela povodom skandiranja hrvatskih navijača u Podgorici, koje je ocenila kao skandalozno.
- Skandalozno je što se to ponavlja u Hrvatskoj, a slabo se kažnjava. Samo ako se fizički napadaju srpska deca, a kazne su na nivou prekršajnih. Divljanje ustaško sa nastavlja, sramota je što niko iz Crne Gore od zvaničnika nije reagovao. Nadam se da će neko tome stati na put. Svuda možete čuti i ustaški poklič ''Za dom spremni", želja za ubijanjem Srba se širi po regionu i to je skandalozno, tome treba stati na put. Poruka ćutanja je odobravanje. Sramota je i od Hrvatske i od Crne Gore - rekla je Brnabić.
Podsetimo, utakmica kvalifikacija za plasman na Svetsko prvenstvo između Crne Gore i Hrvatske u Podgorici ostaće upamćena po navijačima "vatrenih", koji su tokom prvog poluvremena uzvikivali parolu "Za dom spremni", a potom i "Ubij Srbina".