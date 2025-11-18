- Skandalozno je što se to ponavlja u Hrvatskoj, a slabo se kažnjava. Samo ako se fizički napadaju srpska deca, a kazne su na nivou prekršajnih. Divljanje ustaško sa nastavlja, sramota je što niko iz Crne Gore od zvaničnika nije reagovao. Nadam se da će neko tome stati na put. Svuda možete čuti i ustaški poklič ''Za dom spremni", želja za ubijanjem Srba se širi po regionu i to je skandalozno, tome treba stati na put. Poruka ćutanja je odobravanje. Sramota je i od Hrvatske i od Crne Gore - rekla je Brnabić.