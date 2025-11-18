Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski sastala se sa novoizabranim ambasadorom Islamske Republike Iran u Republici Srbiji Mohamedom Fazlijem.

Na početku razgovora uputila je iskrene čestitke ambasadoru povodom stupanja na novu dužnost, izrazivši zadovoljstvo što će dve zemlje nastaviti da grade odnose u duhu iskrenog prijateljstva i međusobnog uvažavanja.

Ministarka Đurđević Stamenkovski istakla je da Srbija i Iran imaju tradicionalno bliske i savezničke odnose, te da Republika Srbija prepoznaje Iran kao državu sa kojom postoji realan potencijal za dalje jačanje političke, ekonomske i socijalne saradnje.

Ambasador je potvrdio takav stav, naglasivši da Iran vidi Srbiju kao najbližeg strateškog partnera u ovom delu Evrope, uz jasnu poruku da za Teheran ne postoji nijedna prepreka u razvoju sveobuhvatne saradnje u oblastima od zajedničkog interesa.

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Ministarka je zahvalila Islamskoj Republici Iran na principijelnom i doslednom stavu povodom nepriznavanja jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, kao i na razumevanju koje Iran pokazuje prema poziciji Srbije u međunarodnim političkim odnosima. Posebno je istakla zahvalnost zbog solidarnosti i podrške koju Iran pruža Srbiji u pogledu aktuelnih političkih izazova u zemlji. Naglasila je da se Srbija trenutno suočava sa pokušajima političke destabilizacije i nametanja elemenata tzv. obojene revolucije.

Ambasador Irana poručio je da je za Iran od suštinskog značaja stabilnost Srbije i bezbednost njenih građana, te da u tom smislu Iran pruža punu podršku Vladi Republike Srbije, predsedniku države i svim institucijama nadležnim za očuvanje mira i sigurnosti.

Tokom sastanka zajednički je konstatovano da postoji značajan prostor za intenziviranje saradnje u oblastima rada, zapošljavanja, socijalne zaštite i radnih migracija.

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Dogovoreno je da će u narednom periodu stručni timovi ministarstava Srbije i Irana obnoviti ranije započete aktivnosti, te ponovo inicirati pregovore o memorandumima o razumevanju u navedenim oblastima.