DAČIĆ REAGOVAO: Posle gluposti koje se objavljuju po društvenim mrežama, predstavljam vam pukovnika policije Slobodanku Novaković
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić odgovorio je na, kako kaže, "gluposti koje se objavljuju na društvenim mrežama" i na Instagramu objavio fotografiju pukovnika policije Slobodanku Novaković.
- Posle gluposti koje se objavljuju po društvenim mrežama, predstavljam vam pukovnika policije Slobodanku Novaković, zamenika šefa kabineta ministra unutrašnjih poslova - napisao je Dačić.
