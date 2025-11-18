Slušaj vest

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić odgovorio je na, kako kaže, "gluposti koje se objavljuju na društvenim mrežama" i na Instagramu objavio fotografiju pukovnika policije Slobodanku Novaković.

- Posle gluposti koje se objavljuju po društvenim mrežama, predstavljam vam pukovnika policije Slobodanku Novaković, zamenika šefa kabineta ministra unutrašnjih poslova - napisao je Dačić.

Ne propustitePolitikaDačić: Dejtonski sporazum je tekovina koja nikad ne sme da se zaboravi, nastavićemo da podržavamo srpski narod u Republici Srpskoj
Ivica Dačić
DruštvoMINISTAR DAČIĆ OTVORIO NOVI OBJEKAT VATROGASNO-SPASILAČKOG ODELJENJA U NEGOTINU: Efikasnija zaštita građana kroz unapređenje infrastrukture i opreme (FOTO)
13.jpg
PolitikaDAČIĆ SA PAUELOM: O aktuelnoj bezbednosnoj situaciji i unapređenju policijske saradnje
Ivica Dačić
PolitikaDAČIĆ PODELIO ORDEN ČASTI KOJIM JE POSTHUMNO ODLIKOVAN TITO: "Za usluge u borbi za nezavisnost Angole!" (FOTO)
Screenshot 2025-11-11 174807.jpg