U Novom Sadu ponovo su viđeni nasilje blokadera i napadi na policiju, a ovoga puta povod je bio štrajk glađu autoprevoznika Milomira Jaćimovića i pokušaj demonstranata da spreče specijalno vozilo da ispred Banovine uskloni njegov nepropisno parkiran autobus. Bio je to još jedan u nizu incidenata kojima blokaderi žele da ožive proteste i rasplamsaju tenzije.

Politički analitičar Srđan Barac kaže za Kurir da su sve to pokušaji da se protesti radikalizuju, jer su nasilni incidenti njihovo pogonsko gorivo.

Srđan Barac Foto: Kurir Televizija

- Najnoviji događaji u Novom Sadu pokazuju da se pojedinačni štrajk glađu može vrlo brzo pretvoriti u širu političku i društvenu mobilizaciju. Oko slučaja Jaćimovića okupile su se razne grupe - građani, studenti, prosvetni radnici... To ukazuje da se taj čin koristi kao sredstvo mobilizacije. Podižu se tenzije kako bi se stvorio pritisak na institucije i ispitala reakcija države na blokade i okupljanja. Za vlast je ključno da ostane smirena, da jasno komunicira činjenice i ponudi dijalog, jer preterana represija može samo dodatno da pojača emocije i legitimitet protesta - upozorava Barac.

Potpredsednik Centra za nacionalnu politiku Ljubomir Đurić ocenjuje za Kurir da situacija u Novom Sadu jasno pokazuje koliko duboko idu podele u našem društvu.

Ljubomir Đurić Foto: Kurir Televizija