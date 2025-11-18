Slušaj vest

Dijana Hrka od ulaska u proteste do započinjanja štrajka glađu postala je defakto politički činilac na koji su morali da se prilagođavaju i reaguju bukvalno svi učesnici političke scene, od vladajuće garniture do blokadera i opozicije, čiji je prostor ona zauzela. Iskorak u politiku Dijane Hrke, majke jedne od 16 žrtava pada nadstrešnice u Novom Sadu, mogao bi da na opozicionoj strani uvede još jednu nepoznatu.

Njenu političku težinu u ovom trenutku nemoguće je izmeriti, ali je već sada očigledno da je pojava Hrke dodatno ne samo fragmentirala već i međusobno konfrontirala blokadere, kako one iz redova opozicije tako i one iz redova studenata.

Obaranje rejtinga

I sama Hrka je javno iznosila političke kalkulacije, otkrivala da se kod nje "nešto krčka" i pitala okupljene ispred Skupštine Srbije šta misle o ideji da ide sama protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Takođe se u više navrata ograđivala i od studenata, kao i oni od nje, ali i od opozicije, posebno direktno od lidera Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa.

Sagovornici Kurira ocenjuju da je Dijana Hrka svojom odlukom da prekida štrajk glađu zapravo poručila da neće da bude oruđe u rukama onih koji preko njene borbe žele da dođu na vlast.

Predrag Lacmanović, izvršni direktor agencije Faktor plus, ocenjuje za Kurir da se politička težina Dijane Hrke znatno smanjuje ne samo zbog prekida štrajka glađu, već i zbog svih ograđivanja na kojima je insistirala.

- Dijana Hrka se ogradila faktički od svih, shvatajući verovatno da je instrument u rukama određenih političkih struktura i frakcija kojima je glavni cilj dolazak na vlast ili obaranje rejtinga sadašnjem režimu. Ona za njih nije ni majka izgubljenog deteta ni žrtva, već objekat kojim se manipuliše i pokušava zaraditi određena politička dobit. Zbog toga se ona u jednom trenutku ogradila i prekinula štrajk glađu i pretpostavljam da ne želi da učestvuje na taj način. Ne možemo da znamo da li ona ima neke dalje ambicije i da li je neko instruirao na ovakav potez, ali činjenica je da oni koji su promovisali njenu akciju poslednjih dana ili nedelja prestaju da budu zainteresovani za njen slučaj. To u neku ruku govori da, ukoliko neka akcija nema efekta, tu prestaje empatija i uopšte sve ono na šta se pozivaju svih ovih meseci - smatra Lacmanović.

Gorak ukus

On ocenjuje da veterani, koje je Dijana Hrka odabrala da joj budu okruženje, nemaju kod nas političku relevantnost koja bi značajnije uticala na političku scenu.

- To je sada neki hibridni scenario, kojem ne bih dao previše značaja, jer veterani kod nas ne nose neku političku težinu. Ne vidim način da se to pretvori u posebnu kolonu koja bi značajnije uticala na političku scenu. Ona kao politička figura, osim što je imala veliku tragediju, nema preteranog značaja. I ono što je saopštavala nije konzistentno. Prvo, sve je bilo upereno protiv predsednika, a sada je iskritikovala i ogradila se od opozicije i od svih onih koji su je u nekom trenutku podržavali i bazirali na njoj svoju kampanju. Sve je poprimilo neki drugi oblik, za koji verujem da ove strane nisu zainteresovane - zaključuje Lacmanović.

I politički analitičar Branko Radun ocenjuje za Kurir da su blokaderi iskoristili Dijanu Hrku za svoje političke ciljeve, što ništa dobro ne govori o našoj političkoj sceni.

