VUČIĆ SUTRA SA NOVIM ŠEFOM MISIJE OEBS U SRBIJI: Sastanak predsednika Srbije sa Marcelom Peškom
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra (u sredu, 19. novembra) sa šefom misije OEBS u Srbiji Marcelom Peškom, saopštila je danas Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.
Oni će se sastati u 9 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu.
Slovački karijerni diplomata Marcel Peško, preuzeo je 1. novembra dužnost šefa Misije OEBS-a u Srbiji.
