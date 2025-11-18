Slušaj vest

Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut razgovarao je danas sa predsednikom Centra za nestalu decu Igorom Jurićem o problemima vršnjačkog nasilja, porastu seksualnog zlostavljanja dece na internetu i o mogućnostima unapređenja sistema "Pronađi me".

Macut je nakon sastanka u Vladi Srbije rekao novinarima da je vršnjačko nasilje najširi pojam koji je prisutan i u obrazovnom sistemu, a i izvan toga, te da smatra da je potrebno da se u rešavanje tog problema uključe pored stručnih profila koji već rade u Centru, i zdravstveni radnici, poput pedijatara ili dečjih psihijatara, i ministarstva poput Ministarstva omladine i Kancelarija za mlade koji bi zajedno sa Centrom mogli da naprave jedan veliki pomak u tom sektoru.

On je Juriću zahvalio na prezentaciji rada Centra, koji, kako je naveo, obavlja veliku i značajnu socijalnu i društveno-odgovornu aktivnost.

"Danas u trenutku kada imamo jednu ekspanziju vršnjačkog nasilja, ali i brojnih problema vezanih za zloupotrebu grupe naših najmlađih ili mladih sugrađana, mislim da je od izuzetne važnosti postojanje takvog centra, ali zapravo i postojanje ove ideje koja se i uklapa u širu ideju Vlade o aktiviranju svih resursa koje imamo i poboljšanju opšteg centra zdravlja, koji je zapravo jedan od projekata koje će Vlada u narednom periodu pokušati da implementira", naveo je Macut.