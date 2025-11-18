Slušaj vest

Nekadašnji komandant snaga NATO u Evropi, general Vesli Klark, drugog dana svedočenja na suđenju Hašimu Tačiju pred Sudom za ratne zločine OVK ocenio je da Tači, kao politički predstavnik Oslobodilačke vojske Kosova, nije mogao da bude odgovoran za "osvetu i individualne akte nasilja".

General Klark, koji se nalazio na čelu snaga NATO od 1997. do 2000. godine, rekao je i da OVK nije imala jasno definisan lanac komande, te da su se na čelu operativnih zona "nalazile jake ličnosti poput Ramuša Haradinaja, koje su rizikovale živote" tokom borbi sa srpskim snagama bezbednosti.

- Nema dileme da je bilo osvete i nasilnih akcija protiv Srba - rekao je penzionisani američki general, navodeći da tokom svedočenja pred Specijalnim sudom nije video dokaze koji bi sa tim događajima povezivali Hašima Tačija.

Hašim Tači u sudnici Foto: AP/Koen Van Weel

General Klark je naveo i da, kako mu se činilo tokom susreta sa komandantima OVK, glavnu ulogu u ovoj formaciji ima (šef generalštaba OVK) general Agim Čeku, navodeći da je tokom procesa demilitarizacije te formacije bilo "dosta žestokih rasprava i pokazivanja mišića".

Odgovarajući na pitanje tužilaštva o progonu desetina hiljada Srba sa Kosova posle ulaska snaga Kfora, Klark je rekao da nije video dokaze koji bi sa tim povezivali Oslobodilačku vojsku Kosova.

- Nemam dokaze da je OVK bila iza ovoga, ali imam indicije da je bilo suprotno... Nasilje 1999. godine bilo je individualno, a ne orkestrirano. To je bio proces u kojem su pobunjenici, koji su uz pomoć NATO isterali Srbe, želeli ulogu u nastavku procesa - rekao je Klark.

Klark je rekao i da Tači nije bio istinski komandant OVK.

- Možda je ta moja slika bila proizvod smišljenog plana gospodina Tačija, ali on ni u kom slučaju nije mogao da ima komandu jer ta grupa nije imala komandnu strukturu - rekao je Klark.

Penzionisani general je u nekoliko je navrata optužnicu protiv Tačija nazivao "neosnovanom", dok je delove izveštaja specijalnog izvestioca Saveta Evrope Dika Martija, posle kojih je ovaj sud i formiran, nazvao "proizvodom ruskih spekulacija".

Dik Marti Foto: Reuters

Organizacija koja okuplja veterane OVK zahvalila se generalu Vesliju Klarku zbog svedočenja pred Specijalnim sudom u Hagu, navodeći da njegov iskaz predstavlja dokaz trajne podrške Sjedinjenih Američkih Država. "Zahvaljujemo generalu Klarku i američkom narodu i državi na nesebičnoj podršci koju su uvek pružali Kosovu", navode veterani OVK.

- Spekulacije o trgovini organima usred operacije vazdušnih udara činile su mi se besmislenim. Za to je kriva Rusija - rekao je Klark, objašnjavajući da nije imao informacije da je bilo koja od članica NATO naoružavala OVK.

Odgovarajući na pitanja vezana za tvrdnje prvog komandanta Kfora, britanskog generala Majka Džeksona, koji je u knjizi o događajima na Kosovu napisao da su "neki od pripadnika OVK bili van kontrole, da su bili besni i da je bilo osveta", Klark je naveo da se radi o balkanskoj tradiciji osveta.

- To je bio balkanski način, oko za oko, a ne protestantsko hrišćanstvo - rekao je američki general.

Klark je naveo i da je NATO, poslednjih dana napada na SR Jugoslaviju, informacije o potencijalnim metama dobijao od albanske vojske, ali da mu nije poznato na koji su ih način Albanci dobijali od OVK.

- Nije sasvim jasno da li je albanska vojska dobijala informacije od OVK ili je informacije dobijala tako što je nadzirala OVK - rekao je Klark.