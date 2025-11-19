Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić boraviće danas u Briselu, gde će učestvovati na neformalnoj večeri za ministre spoljnih poslova Evropske unije i partnere sa zapadnog Balkana, koju organizuje visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Кaja Кalas, saopštilo je ministarstvo spoljnih poslova Srbije.Tomom večere će se razgovarati o regionalnom razvoju i integraciji u Evropsku uniju.

Večera se održava uoči sastanka Saveta za spoljne poslove EU.

