Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić boraviće danas u Briselu, gde će učestvovati na neformalnoj večeri za ministre spoljnih poslova Evropske unije i partnere sa zapadnog Balkana, koju organizuje visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Кaja Кalas, saopštilo je ministarstvo spoljnih poslova Srbije.Tomom večere će se razgovarati o regionalnom razvoju i integraciji u Evropsku uniju.