Miša Bačulov je večeras ponovo uhapšen, nakon što je Viši sud u Beogradu usvojio je žalbu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i preinačio prvostepeno rešenje sudije za prethodni postupak kojim je bio odbijen predlog za određivanje pritvora.

Prema prvim informacijama, po njega je policija došla u porodičnu kuću i izvela ga sa lisicama na rukama.

Njegovo hapšenje možete pogledati u nastavku:

Podsećamo, prema saopštenju tužilaštva, Bačulov je osumnjičen jer je sa jednim doktorom iz Beograda krajem oktobra dogovarao da navodno bude otrovan, za šta bi optužili predsednika Republike Srbije i aktuelne državne vlasti, a što bi, prema njihovom mišljenju, za rezultat imalo omasovljenje protesta koji je bio zakazan za 1. novembar u Novom Sadu, izazivanje velikih nereda, koji bi potom doveli do državnog udara i nasilne promene vlasti u Republici Srbiji.

Na teret mu se stavlja i da je 2. novembra 2025. godine tokom hospitalizacije u Kliničkom centru Srbije, koristeći službeni mobilni telefon zaposlenih u KCS, koordinirao nasilje koje se te večeri odvijalo ispred Doma narodne skupštine gde su se održavala dva javna skupa, jedan prijavljeni i jedan neprijavljeni.