Predsednica Narodne Skupštine Ana Brnabić izjavila je danas, odgovarajući na pitanja novinara u Briselu, kako protesti u Srbiji utiču na evropski put zemlje, da ako želimo da uđemo u EU, moramo to da učinimo kao društvo u celini - i vlast, opozicija i civilno društvo - i da je za to pravo rešenje dijalog, za koji je predsednik Aleksandar Vučić pružio ruku, ali da se čeka da je drugi prihvate.

Brnabić je rekla da je u doba društvenih mreža, polarizacija u svakom društvu ogromna i da je tako isto i u Srbiji.

"Činjenica da smo mi imali 12 meseci protesta, da smo imali više od 12.500 blokiranih ulica, 23.000 neprijavljenih protesta, a da su svi bili obezbeđeni od strane policije, ustvari govori o demokratskom potencijalu Srbije. Ja svakako mislim da je jedna od osnovnih demokratskih vrednosti dijalog. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je na dijalog pozvao četiri ili pet puta. Niko se nije odazvao. Ako nemamo dijalog, a kako ćemo onda da dođemo do toga šta želimo i na koji način ćemo spustiti tenzije?", upitala je Brnabić.

Podsetila je da je poslednji poziv na dijalog predsednik uputio krajem avgusta, kada je, kako kaže, drugu stranu, pozvao na dijalog na bilo kojoj televiziji.

Dodala je da se od tada niko nije odazvao i da bez dijaloga ne možemo da pričamo o evropskim vrednostima i evropskom društvu.

"Predsednik Vučić je otvoren za dijalog, ima pruženu ruku, čekamo da neko drugi kaže 'da i mi smo za dijalog' i da vidimo onda šta je to što nude građanima Republike Srbije. Svakako, ulazimo u godinu koja će po svemu sudeći biti izborna 2026. godina, hajde do tada da rešimo sve ove izborne uslove ili dodatno poboljšamo izborne uslove i da onda kada konačno imamo izbore kažemo - dobro, ovi su pobedili, ovi su izgubili, onaj ko je izgubio čestita onom ko je pobedio", navela je Brnabić.

Istakla da je da od 2012. godine nismo imali nijedne jedine izbore na kojima je opozicija koja je izgubila pružila ruku i čestitala pobedniku.