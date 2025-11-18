Slušaj vest

Tužna slika potomaka slavnih vojvoda i serdara. Tužan prikaz onog što je ostalo od Crne Gore. Uprkos ratničkoj istoriji, čojstvu i junaštvu o kome se vekovima govorilo i pisalo, potomci Janka Vukotića, Baja Pivljanina i Marka Miljanova sveli su se na šaku jada i jeftinih besednika poput Sekule Drljevića. Neslavni potomci slavnih predaka uputiše molbu za oprost Hrvatskoj za bombardovanje Dubrovnika i dobiše jasan odgovor u sred Podgorice - nema oprosta.

Štrbac: Kroz veru, školstvo i medije indoktriniraju mlade Hrvate da imaju netoleranciju prema Srbima Izvor: Kurir televizija

Nisu mogli na sopstvenom stadionu da skaču jer su ipak delom pravoslavci, ali nisu ni smeli da kao država odgovore na provokacije i vredjanje Srba jer bi to moglo da im ugrozi put ka EU. Sagnuli su glavu i zaćutali da Hrvatima bude lakše da ih još udaraju po ušima kad već Srbe ne mogu maljem u glavu kao što su mogli 1941. u Jasenovcu, Jadovnu, Hercegovini i 1991. u logoru Lora.

Nakon niza incidenata, Tompsonovog koncerta, otkazivanja Dana srpske kulture, a sada i uzvikivanja ustaškog pozdrava "za dom spremni", "ubi Srbina" i "ko ne skače, taj je Pravoslavac" na utakmici u Podgorici, postavlja se pitanje zašto se ustaški duh probudio kod hrvatske omladine?

Na ovu temu za Kurir televiziju na ovu temu govorili su Savo Štrbac, predsednik centra "Veritas', Perko Matović, predsednik Centra za nacionalnu politiku, kao i doktor Rajko Petrović, politikolog.

Savo Štrbac Foto: Kurir Televizija

Štrbac: Omladina se ovako ponaša zbog indoktrinacije

- Prošlo je trideset godina od kraja rata u Hrvatskoj. Većina, ako ne svi koji su bili u Podgorici, i većina koja odlazi na Tompsonove konverte su rođeni posle rata. Pravo pitanje je zašto ta omladina reaguje na taj način, zašto oblači ustaške uniforme i uzvikuje ustaški pozdrav "za dom spremni"?

On dodaje da prati svih vih godina situaciju, živeo je u Hrvatskoj, a tamo se i školovao:

- Mene je rat zatekao u Zadru na mestu sudije Okružnog suda. Tada sam sprečavao sudskim presudama pojave nacionalizma i šovinizma, koliko sam mogao. Zašto se omladina ponaša ovako, a nemaju veze sa ratom? To je indoktrinacija koja traje sve ove godine. Kada odgajate male ljude, od predškolskog uzrasta u željenom pravcu. Suprotno tome je edukacija, kada im prenosite univerzalne vrednosti, pre svega tolerancija prema drugima - kaže Štrbac.

Štrbac kaže da je hrvatsko društvo tolerantno prema svima, sem prema Srbima i pravoslavcima.

- Svako dete, bilo koje nacionalnosti, rase i verske pripadnosti, nisu opterećeni i ne znaju šta su ustaše i četnici. Ovu omladinu, koja je u Podgorici uzvikivala ove ustaške pozdrave, nazivam proizvod sa greškom. Izloženi su indoktrinaciji da mrze sve što je srpsko, kroz školstvo, kroz veru, medije. Tu su i ulica i porodica. Ti faktori i segmenti društva utiču da imamo ovakvu omladinu - kaže Štrbac

Štrbac dodaje da brani omladinu, a krivi sistem koji ih je naučio da imaju ovakav stav prema Srbima.

Perko Matović Foto: Kurir Televizija

Matović: Veličaju zločince i predstavljaju ustaše kao žrtve

Matović kaže da je glavni cilj oslabiti srpski nacionalni korpus, kaže da je ono što se dešava u Hrvatskoj zastrašujuće, ali je naivno reći da postoji rast desnice u Hrvatskoj:

- Ako pogledate te ljude koji predstavljaju taj Domovinski pokret, Stjepan Bartulica je bio savetnik Ive Josipović. Najveći problem nas u Srbiji je što nikada nismo želeli da damo srpski odgovor na "ustaše četnici zajedno ste bežali", već smo uvek davali jugoslovenski ili građanski odgovor - kaže Matović.

On dodaje da Bartulica pravi unutar Evropskog parlamenta atmosferu gde se veličaju ustaški zločinci, predstavljaju se kao žrtve i borci protiv komunizma, za hrišćanske vrednosti.

Rajko Petrović Foto: Kurir Televizija

Petrović: Tuđman je govorio da ne sme biti ustaških povika, ali je i dalje bilo HOS-a

Petrović kaže da je ključni problem sa ustaškom ideologijom, pa kaže i da su svi incidenti u poslednjih par nedelja posledica toga što nikada nije došlo do denacifikacije te ideologije, kao što se dogodilo sa nacizmom u Nemačkoj:

- Mi ovde u Srbiji treba više da se bavimo time kako se odvijao građanski rat u Hrvatskoj. Pored toga što je otac nacije i prvi predsednik Franjo Tuđman javno govorio na tribinama okupljenim Hrvatima da ne sme biti ustaških povika i da je to pogrešan put, tokom rata je bilo vojnih jednica sa crnim uniformama i ustaškim pozdravom "za dom spremni" - kaže Petrović.

On dodaje da su pripadnici HOS-a kasnije odlikovani kao da su bili deo vojske.

- Do pre par godina smo imali udžbenik za osnovnu školu, pivatnog izdavača, gde su naša deca gledala kartu gde se u srednjem veku Crna Gora prikazuje kao deo veće Hrvatske. Nazivi jedinica, pesme i koreografije tokom građanskog rata u Hrvatskoj i BiH, mnoge jedinice su imale ustaško slovo u oznakama, pa i germanskog, nacističkog orla. To nikada nije prestalo. Naši Srbi krajišnici su bili i ostali najveća žrtva ove zločinačke ideologije, jer je nad njima počinjen genocid od 1941. do 1945. a kasnije i etničko čišćenje - kaže Petrović.

