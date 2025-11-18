Slušaj vest

Andrija Hebrang, Tuđmanov ratni ministar i potpredsednik vlade, raduje se svakoj nesreći Srba i Srbije. Poput oca (istog imena i prezimena), sanja slabu Srbiju i nizom besramnih laži pokušava takvom da je predstavi.

"Nalazimo se u vreme kada naš bivši agresor, Srbija, intenzivno stiska gas i pokušava nadoknaditi ono što je u ratu izgubila. Naime, ona misli da je izgubila jer je svojatala Hrvatsku, deo Bosne i Hercegovine, Kosovo itd. Sve je u ratu izgubila, svela se na malu Srbijicu i ona sama živeti ne može", kaže Hebrang i nastavlja:

"Pogledajte vi ove žestoke događaje koje već nedeljama i mesecima se kod njih događaju, više ljudi na ulicama nego na radnim mestima, a to je samo dokaz onoga što smo oduvek znali, Srbija sama za sebe ne može kao država opstati. Ona mora biti parazit, ona mora sisati nekoga, ona mora izvlačiti iz nekoga, pa je to u doba Jugoslavije izvlačila iz Hrvatske, iz dela Bosne i Hercegovine, iz Makedonije, iz Kosova. Sad kad više nema tog izvlačenja jer je izgubila ratove, ona upada u duboke krize. Te krize se preljevaju i na Hrvatsku, našom pogreškom jer smo dozvolili da oni preko pupčane vrpce koja ide od Beograda preko Milorada Pupovca do Zagreba, da tom pupčanom vezom truju Hrvatsku politiku i to lažima, u prvom redu lažima".

Andrija Hebrang o Srbiji Izvor: Privatna arhiva

Inače, njegov otac Andrija Hebrang stariji učestvovao je, kao predstavnik Hrvatske, na Prvom zasedanju AVNOJ-a u Bihaću, novembra 1942. godine. Jedan je od osnivača Zemaljskog antifašističkog veća narodnog oslobođenja Hrvatske. U svojim nastupima isticao je ZAVNOH kao izraz hrvatske suverenosti i telo nadležno za donošenje svih odluka koje se odnose na Hrvatsku. Oktobra 1944. godine, smenjen je sa funkcije sekretara CK KPH zbog promovisanja autonomaštva KPH naspram KPJ.