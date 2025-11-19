Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski, održala je radni sastanak sa Nj. E. Anke Konrad, ambasadorom Savezne Republike Nemačke u Srbiji, kao i sa predstavnicima Nemačke agencije za međunarodni razvoj – GIZ, koje je predvodila direktorka gospođa Funke.

Na sastanku su razmotrena ključna pitanja saradnje Ministarstva i GIZ-a, sa posebnim osvrtom na naredne korake u oblasti reforme socijalne politike, unapređenja socijalnog zakonodavstva i održivog upravljanja radnim migracijama.

Ministarka je na početku sastanka još jednom izrazila zahvalnost predstavnicima GIZ-a na punoj podršci u organizaciji prve ministarske međunarodne konferencije o radnim migracijama, čiji je domaćin bilo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a koja je održana u okviru predsedavanja Srbije Centralnoevropskoj inicijativi.

Ocenjeno je da Srbiju i Nemačku povezuje zajednički interes – da se uspostave efikasni mehanizmi za regulisanje radnih migracija, uz obezbeđivanje instrumenata za zaštitu interesa domaćih radnika, domaće privrede i tržišta rada. Istaknuto je da radne migracije predstavljaju razvojnu šansu, ali i ozbiljan izazov, zbog čega je neophodno osigurati održivu ravnotežu između ekonomskih potencijala i zaštite nacionalnih interesa.

Sagovornice su razgovarale i o narednim koracima u oblasti reforme sistema socijalne zaštite. Ministarka je istakla da će u narednih, najviše mesec dana, biti finalizovani ključni strateški i operativni dokumenti u oblasti socijalne politike, a to su Predlog Strategije socijalne zaštite i Novi Pravilnik o porodičnom smeštaju starijih i odraslih lica, koji će predstavljati značajan pomak u procesu deinstitucionalizacije i razvoja usluga u zajednici.

Pored toga, biće okončane sve neophodne procedure za formiranje radne grupe koja će započeti suštinski rad na pripremi prvog nacrta izmena Zakona o socijalnoj zaštiti, jednog od ključnih sistemskih zakona države. Cilj je jasan: da sistem socijalne zaštite bude pravedan, funkcionalan i prilagođen potrebama svakog građanina Srbije.

Razgovarano je i o važnom pitanju podrške roditeljima koji brinu o deci sa teškim smetnjama u razvoju. Ministarka je obavestila ambasadora da su u toku intenzivni razgovori sa udruženjima roditelja i da je Ministarstvo spremno da uskoro formira radnu grupu koja će se aktivno i suštinski baviti ovim problemima, kako bi se našla sistemska i pravedna rešenja.