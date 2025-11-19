Slušaj vest

U proteklom mandatu Visokog saveta tužilaštva izostala je suštinska promena u sistemu vrednovanja rada tužilaca, zbog čega je došlo vreme da Savet predvode Ijudi koji će ojačati instituciju i uspostaviti sistem u kojem se rad, stručnost i rezultati prepoznaju i vrednuju, smatra javni tužilac u Višem javnom tužilaštvu u Novom Pazaru Edis Arifović.

On je u pisanom saopštenju ukazao da odluke o napredovanju, rasporedivanju i preuzimanju predmeta nisu bile dovoljno transparentne, niti zasnovane na jasnim i objektivnim kriterijumima, čime je, kako navodi, oslabljen integritet tužilačke organizacije i poverenje javnosti u rad javnog tužilaštva.

"Smatram da je za jačanje javnog tužilaštva neophodno da se uspostavi sistem u kojem se rad, stručnost i rezultati prepoznaju i vrednuju. Tužilaštvo mora biti institucija koja dosledno štiti zakon, bez razlika, i u kojoj profesionalna odgovornost stoji iznad svakog drugog interesa", naveo je Arifović.

To, pojašnjava, podrazumeva i promenu načina rukovođenja i novi pristup organizaciji rada, zbog čega podržava izbor novih ljudi koji imaju kapacitet i volju da modernizuju rad tužilaštva, uvedu jasne standarde učinka, ojačaju javnu odgovornost i afirmišu tužioce koji svoj posao obavljaju predano i dosledno.

"Smatram da Nenad Stefanović, (glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu) predstavija tu vrstu pristupa - aktivniji, otvoreniji pristup zasnovan na rezultatima i odgovornosti", naveo je Arifović.

Mišljenja je da je vreme da Visoki savet tužilaštva predvode Ijudi koji će ojaćati instituciju, a ne samo održavati postojeće stanje.