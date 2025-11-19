MILIVOJEVIĆ JE SLOBODAN ČOVEK, ODVEZAO SE OD AUTOBUSA! Lider DS: "Mogao sam da budem vezan samo do 15 časova, niko nije hteo da me zameni" (VIDEO)
Lider Demokratske stranke Srđan Milivojević odvezao se od autobusa Milomira Jaćimovića u Novom Sadu i vratio se u Beograd, gde je na blokaderskoj Novoj S govorio o Dijani Hrki, koja je tokom obraćanja zbog prekida štrajka glađu pomenula opoziciju i predsednika SSP Dragana Đilasa, u negativnom kontekstu.
On je rekao da majka Stefana Hrke, poginulog u padu nadstrešnice u Novom Sadu 1. novembra 2024. godine, ne priča istinu.
- Naravno, razumem sve kada majka koja je izgubila sina kaže, razumem njenu bol saosećam se sa time, razumem da je u posebnom stanju kada takve stvari izgovara. To što se ona na ovakav način ograđuje od opozicije je lično njen stav, ona ima pravo da iznese neproverene informacije, čak i neke koje ne odgovaraju istini u ovom trenutku. Reč je o ženi koja je suočena sa neprebolom. Možda nekom u opoziciji zapara uši i kaže da je preterala - rekao je Srđan Milivojević na Nova.
Zanimljivo je da je njegovo gostovanje usledilo rano ujutru nakon što je pravio cirkus i vezao se za autobus u znak podrške blokaderu Milomiru Jaćimoviću.
Taj "performans" nije potrajao i Milivojević je objasnio i zbog čega, ali možda bolje da nije jer je otkrio da je bio vremenski ograničen, te da su ga odbornici iz NS "iskulirali".
- Ja sam došao kod gospodina Jaćimovića jer sam imao suđenje u Novom Sadu. Nisam mogao da dođem, a da ne posetim i njega. Video sam da se bori za pravdu, ja sam rekao da ću se vezati i da mogu ostati vezan do 15 časova i da onda moram da pođem za Beograd jer sam obećao da ću biti kod Dijane Hrke tokom njenog obraćanja. Rekao sam to i građanima, da nije bilo ovog za Hrku ja bih ostao dokle mogu da izdržim. Pitao sam da li neko od odbornika iz Skupštine NS može da me zameni, do toga nije došlo i ja sam krenuo za Beograd - objasnio je Milivojević.
Kurir Politika