Lider Demokratske stranke Srđan Milivojević odvezao se od autobusa Milomira Jaćimovića u Novom Sadu i vratio se u Beograd, gde je na blokaderskoj Novoj S govorio o Dijani Hrki, koja je tokom obraćanja zbog prekida štrajka glađu pomenula opoziciju i predsednika SSP Dragana Đilasa, u negativnom kontekstu.

On je rekao da majka Stefana Hrke, poginulog u padu nadstrešnice u Novom Sadu 1. novembra 2024. godine, ne priča istinu.

- Naravno, razumem sve kada majka koja je izgubila sina kaže, razumem njenu bol saosećam se sa time, razumem da je u posebnom stanju kada takve stvari izgovara. To što se ona na ovakav način ograđuje od opozicije je lično njen stav, ona ima pravo da iznese neproverene informacije, čak i neke koje ne odgovaraju istini u ovom trenutku. Reč je o ženi koja je suočena sa neprebolom. Možda nekom u opoziciji zapara uši i kaže da je preterala - rekao je Srđan Milivojević na Nova.

Zanimljivo je da je njegovo gostovanje usledilo rano ujutru nakon što je pravio cirkus i vezao se za autobus u znak podrške blokaderu Milomiru Jaćimoviću.

Taj "performans" nije potrajao i Milivojević je objasnio i zbog čega, ali možda bolje da nije jer je otkrio da je bio vremenski ograničen, te da su ga odbornici iz NS "iskulirali".

Srđan Milivojević je pre dva dana bio vezan za autobus u Novom Sadu Foto: Staša Keneški KURIR TV

- Ja sam došao kod gospodina Jaćimovića jer sam imao suđenje u Novom Sadu. Nisam mogao da dođem, a da ne posetim i njega. Video sam da se bori za pravdu, ja sam rekao da ću se vezati i da mogu ostati vezan do 15 časova i da onda moram da pođem za Beograd jer sam obećao da ću biti kod Dijane Hrke tokom njenog obraćanja. Rekao sam to i građanima, da nije bilo ovog za Hrku ja bih ostao dokle mogu da izdržim. Pitao sam da li neko od odbornika iz Skupštine NS može da me zameni, do toga nije došlo i ja sam krenuo za Beograd - objasnio je Milivojević.