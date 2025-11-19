Slušaj vest

Dijana Hrka, od ulaska u proteste do započinjanja štrajka glađu, postala je defakto politički činilac na koji su morali da se prilagođavaju i reaguju svi učesnici političke scene, od vladajuće garniture do blokadera i opozicije, a čiji je prostor ona zauzela. Njenu političku težinu u ovom trenutku nemoguće je izmeriti, ali je već sada očigledno da je pojava Hrke dodatno ne samo fragmentirala već i međusobno konfrontirala blokadere, kako one iz redova opozicije, tako i one iz redova studenata

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Marko Matić, Centra za odgovorne medije, kao i profesor doktor Vladan Petrov, profesor na Pravnom fakultetu.

Petrov: Hrka je neodmerenim izjavama pozivala na nasilje

Petrov kaže da od početka pravnički pedantno pokušava da istakne nekoliko stvari:

- Pokušavao sam da razlučim dve stvari, nju kao majku, ženu koja oseća nemerljivu bol, svako od nas treba da se saoseća, a pogotovo oni u njenom bliskom okruženju treba da joj pomognemo da prevaziđe i pokuša da živi sa velikim gubitkom. Nažalost život je takav, i u životu ima mnogo teških gubitaka i mnogo je majki koje su gubile decu u ratu i incidentima, sa ili bez krivice drugih ljudi. Sve ovo teško da ide u pozitivnom smislu gospođe Hrke, ona je svojim ponašanjem i neodmerenim izjavama pozivala na otvoreno nasilje i sukobljavanje između određenih grupa - kaže Petrov,

Foto: Kurir Televizija

On dodaje da je Hrka pozivala na zaoštravanje već veoma osetljive situacije u kojoj se društvo nalazi.

- Ona možda nije odgovorna, jer se postavlja pitanje njene uračunvljivosti, ali ona jeste pozivajući na nasilje činila brojna protivpravna ponašanja. Kada je reč o njenom političkom kapacitetu, on je nemerljiv. Oni koji misle da će je učiniti nekakvim kandidatom za nekakvu listu, ili ne daj Bože predsedničkim kandidatom, ozbiljno greše. Studentska lista i oni koji stoje iza nje su pokazali u poslednjih godinu dana da imaju neki politički kapacitet, a koliko je on ozbiljan i relevantan će se možda izmeriti na budućim, prevremenim, parlamentarnim izborima - kaže Petrov.

Petrov dodaje i da "Srbija nije pala dovoljno nisko da bi Hrka i neformalna grupa ljudi koji čine njenu gardu" činili faktor objedinjavanja, mobilizacije oko nečega što bi na demokratskim izborima zadobilo podršku građana.

- Njen završetak štrajka glađu pokazuje šta štrajk glađu nije. Taj vid protesta treba da bude usmeren ka ispunjenju određenih zahteva. Da li su njeni zahtevi ispunjeni ili je to samo bio način da se ona postavi u centru grada?

Marko Matić Foto: Kurir Televizija

Matić: Žele da običnim građanima protesti toliko dosade, da počnu da krive vlast

Autoprevoznik Milomir Jaćimović takođe je prekinuo štrajk glađu, a onda se oglasio i zapaljivom retorikom, da će Beograd biti blokiran.

- Zamislite da svako kome je učinjena neka nepravda, neko ko smatra da mu je učinjena nepravda zbog kazne za parkiranje ili prekršajne prijave, došao ispred državne institucije, očeo štrajk glađu i trežio da mu se obriše kazna. Oni nemaju politički kapacitet za ono što Jaćimović najavljuje. Mi imamo spuštanje energije, ali to nezadovoljstvo ljudi koji su ranije učestvovali u protestima a sada su se povukli, ne znači da i dalje nisu nezadovoljni. Ovo je pokušaj da se oni ponovo aktiviraju i vrate na ulice - kaže Matić.

On dodaje da ova grupa građana ima svoje datume kojima pokušavaju da periodičnim, masovnijim skupovima održe vatru protesta, i ostave Srbiju u stanju permanentnih tenzija i napetosti, kako bi tako sačekali sledeće izbore.

- Oni računaju da ukoliko se ovo nastavi, mi ćemo početi da brojimo godine protesta i onda bi krivili institucije zašto ne mogu da uspostave red u državi i vladavinu zakona i institucija. Oni igraju na kartu toga da običnim građanima protesti toliko dosade, da počnu da krive vlast za to - kaže Matić.

