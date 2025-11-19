Slušaj vest

Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut sastao se danas sa potpredsednicom Svetske banke za region Evrope i Centralne Azije Antonelom Basani, sa kojom je razgovarao o daljoj podršci ove svetske finansijske institucije Srbiji.



Prof. dr Macut zahvalio je Svetskoj banci na dosadašnjem partnerstvu na putu očuvanja finansijske stabilnosti i sprovođenja mnogobrojnih reformi u našoj zemlji, navodeći da Srbija želi da definiše novi investiciono-reformski ciklus sa Svetskom bankom.

Kako je premijer Srbije naveo, fokus bi bio na daljem očuvanju makroekonomske stabilnosti, promeni strukture rasta, sa većim oslanjanjem na produktivnost, izvoz i investicije u znanje i stvaranje kvalitetnih radnih mesta, kao i na digitalizaciji i energetskoj bezbednosti.

Premijer Macut je naglasio da članstvo u Evropskoj uniji ostaje naš najvažniji strateški cilj i da Srbija, u skladu s tim, ostaje potpuno posvećena reformama potrebnim za napredak ka EU i želi da ih ubrza u narednom periodu.

Govoreći o makroekonomskoj situaciji, prof. dr Macut je naveo da se Srbija nalazi u stabilnoj poziciji sa jasnim srednjoročnim projekcijama i postepenim ubrzanjem rasta BDP-a, da su javne finansije pod kontrolom i da investicije ostaju važna komponenta rasta.

Prema njegovim rečima, realni rast BDP-a u ovoj godini projektovan je u rasponu od 2,1-2,3 odsto, dok projekcije pokazuju da bi u 2026. godini mogao da iznosi tri odsto, a u 2027. oko pet odsto, zbog velikog investicionog ciklusa i završnih radova u vezi sa specijalizovanom izložbom Ekspo 2027.