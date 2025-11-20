Slušaj vest

O skandaloznom skandiranju hrvatskih navijača koji pozivaju na ubijanje Srba tokom fudbalske utakmice održane u Crnoj Gori i tome da li je nakon ovog sramnog čina ugrožena bezbednost Srba u Crnoj Gori, za "Redakciju" govorio je doktor nauka iz oblasti bezbednosti, Ivan Pekić.

- Što se tiče reakcije operativnog organa kakva je Uprava policije Crne Gore, ona je bila besprekorna u smislu obezbeđivanja reda i mira. Ono što nije dobro, to su parole onih hrvatskih, ne mogu ih nazvati navijačima, već desničarima, huliganima, iz kojih proizilazi desničarski ekstremizam. One pogrdne parole i natpisi kakvi su se mogli videti ne priliče i ne možemo njima označiti celo hrvatsko društvo. To su huligani koji na utakmici pokušavaju da izazovu incidente, sa ružnim povicima "ubij Srbina", to svaki zdravorazumski čovek treba osuditi - kaže Pekić.

Pekić dodaje i da treba imati razumevanja da među navijačima sigurno ima i onih koji su zaista došli kako bi podržali svoju reprezentaciju, te nisu svi na stadionu podržavali ovakve poklike.

- Ipak, zakonikom Crne Gore je propisano da se tu radi o krivičnom delu izazivanja verske i nacionalne mržnje, pa bi tužilaštvo trebalo da kvalifikuje krivična dela i procesuira određene krivce. Mislim da Tužilaštvo neće uspeti sve to da detektuje jer se radi o par stotina navijača. U Podgorici nakon incidenta na Zabjelu, kada su crnogorski građani uzvikivali "ubij Turčina", to krivično delo je i dalje u izviđaju jer je posao složen.

On kaže i da ugroženost nacionalne bezbednosti, ili bilo koje nacionalnosti u Crnoj Gori, ne sme proći nekažnjeno, nebitno koja je nacionalnost u pitanju.

