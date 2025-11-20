Slušaj vest

O skandaloznom skandiranju hrvatskih navijača koji pozivaju na ubijanje Srba tokom fudbalske utakmice održane u Crnoj Gori i tome da li je nakon ovog sramnog čina ugrožena bezbednost Srba u Crnoj Gori, za "Redakciju" govorio je doktor nauka iz oblasti bezbednosti, Ivan Pekić.

- Što se tiče reakcije operativnog organa kakva je Uprava policije Crne Gore, ona je bila besprekorna u smislu obezbeđivanja reda i mira. Ono što nije dobro, to su parole onih hrvatskih, ne mogu ih nazvati navijačima, već desničarima, huliganima, iz kojih proizilazi desničarski ekstremizam. One pogrdne parole i natpisi kakvi su se mogli videti ne priliče i ne možemo njima označiti celo hrvatsko društvo. To su huligani koji na utakmici pokušavaju da izazovu incidente, sa ružnim povicima "ubij Srbina", to svaki zdravorazumski čovek treba osuditi - kaže Pekić.

DA LI JE BEZBEDNOST SRBA UGROŽENA? Pekić o ustaškim poklicima hrvatskih navijača: Ovo ne označava celo hrvatsko društvo, to su huligani koji žele incident Izvor: Kurir televizija

Pekić dodaje i da treba imati razumevanja da među navijačima sigurno ima i onih koji su zaista došli kako bi podržali svoju reprezentaciju, te nisu svi na stadionu podržavali ovakve poklike.

- Ipak, zakonikom Crne Gore je propisano da se tu radi o krivičnom delu izazivanja verske i nacionalne mržnje, pa bi tužilaštvo trebalo da kvalifikuje krivična dela i procesuira određene krivce. Mislim da Tužilaštvo neće uspeti sve to da detektuje jer se radi o par stotina navijača. U Podgorici nakon incidenta na Zabjelu, kada su crnogorski građani uzvikivali "ubij Turčina", to krivično delo je i dalje u izviđaju jer je posao složen. 

On kaže i da ugroženost nacionalne bezbednosti, ili bilo koje nacionalnosti u Crnoj Gori, ne sme proći nekažnjeno, nebitno koja je nacionalnost u pitanju.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaHRVATI KROZ ŠKOLSTVO I VERU INDOKTRINIRAJU DECU DA MRZE SRBE! Gosti Kurir televizije o nizu ustaških incidenata: Veličaju zločince i predstavljaju ih kao žrtve
Sequence 16.00_19_26_06.Still004.jpg
Crna GoraKAO DA SE IGRALO U JASENOVCU, A NE U PODGORICI! Knežević u "Usijanju" o ustaškom piru hrvatskih navijača: Smetaju im živi Srbi, smetaju im mrtvi Srbi
Sequence 16.00_08_50_11.Still002.jpg
HrvatskaUSTAŠTVO I NACIZAM OKOVALI HRVATSKU! Posle skrnavljenja srpske crkve, u Bjelovaru OSVANUO i jeziv grafit!
profimedia-1018935923.jpg
Politika"TOMPSON MLADIM HRVATIMA GLAVNI IDOL": Linta za Kurir o ustaškom divljanju u Zagrebu, izneo alarmantne brojke!
lintaa.jpg

KAO DA SE IGRALO U JASENOVCU, A NE U PODGORICI! Knežević u "Usijanju" o ustaškom piru hrvatskih navijača: Smetaju im živi Srbi, smetaju im mrtvi Srbi Izvor: Kurir televizija