- Odličan sastanak sa potpredsednicom Svetske banke za Evropu i Centralnu Aziju, sa kojom sam razmenio mišljenja o ključnim globalnim izazovima, planovima Srbije i predviđanjima za narednu godinu, kao i o potencijalima za širenje portfolija sa Svetskom bankom, kao jednom od najznačajnijih svetskih finansijskih institucija, poručio je predsednik Aleksandar Vučić koji se sastao s potpredsednicom Svetske banke za Evropu i Centralnu Aziju Antonelom Basani.

Izrazio sam zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom sa @worldbank, kao i želju da dodatno osnažimo partnerstvo kroz buduća ulaganja i realizaciju projekata koji menjaju lice naše zemlje.

- Detaljnije sam informisao uvaženu sagovornicu o ambicioznim planovima Srbije, pri čemu bi saradnja sa Svetskom bankom bila od ključnog značaja za realizaciju velikih projekata, pogotovo kada je u pitanju složena energetska infrastruktura koja bi doprinela većoj nezavisnosti Srbije u snabdevanju energentima.

- Srbija nastavlja da trasira put dinamičnog, ekonomskog razvoja koji je usmeren ka budućnosti, čvrsto pozicionirana kao stub stabilnosti i mogućnosti u svetu koji sve više oblikuje neizvesnost. U tom smislu, razgovarali smo o energetskoj tranziciji sa akcentom na obnovljive izvore i energetsku efikasnost, ⁠inovacijama i digitalizaciji koja beleži stabilan trend rasta i razvoja u našoj zemlji, kao i o neophodnosti povećanja efikasnosti državnih institucija.

- Naglasio sam da sve projekte nastavljamo da realizujemo uprkos spoljašnjim i unutrašnjim izazovima, a posebno u svetlu narastajućih trgovinskih sukoba koji stvaraju nesigurnost i usporavaju svetsku privredu i uobičajenu dinamiku.

- U tom smislu, ponovio sam da Srbija i dalje ima veliko poverenje investitora, što nas obavezuje da nastavimo odgovorno da se ponašamo i da, uprkos izazovima, unapređujemo kreditni rejting Srbije kako bismo smanjili troškove zaduživanja i privukli dodatna ulaganja. Naglasio sam da i Srbija oseća posledice carinskih mera i spoljnjih rizika i tenzija, ali da je uz ozbiljnu politiku uspela da održi stabilnu fiskalnu i monetarnu politiku, zaključio je Vučić.