Naime, Brnabićeva je sinoć u Briselu rekla da je za napredak ka članstvu neophodno zajedništvo svih koji podržavaju evropske integracije, bez obzira na razlike, kako bi Srbija mogla da iskoristi povoljan trenutak u građenju evropske budućnosti.

- Za napredak ka članstvu Srbije u EU neophodno je zajedništvo svih koji podržavaju evropske integracije, poručila je na jednom od panela, u okviru Foruma o proširenju, predsednica Skupštine Ana Brnabić.

Dan za nama obeležio je Forum o proširenju Evropske unije, koji je održan u Briselu, gde je okupio najviše državne i regionalne političke lidere, kao i predstavnike civilnog društva, preduzetnike, mlade i eksperte iz zemalja članica EU i iz zemalja kandidata.

Forum, koji je pod sloganom "Kompletiranje Unije, osiguravanje naše budućnosti" (Completing the Union, Securing Our Future) organizovala je Komisija za proširenje na čelu sa komesarkom Martom Kos, imao je za cilj da podstakne širi društveni i politički dijalog o ubrzanju procesa proširenja, a ceo događaj pratili su dopisnici EUpravo zato iz Brisela.

Tokom foruma održana su četiri panela, koji su okupili različite učesnike, od predstavnika EU institucija i država članica do eksperata, civilnog društva i mladih lidera iz zemalja kandidata. Paneli su obuhvatili teme geopolitičkog imperativa proširenja, perspektive država članica i regiona, stavove građana, kao i praktične korake ka postizanju političkog konsenzusa u procesu proširenja.

Za kraj Foruma održan je panel "Getting to YES!", čiji je moderator bio Gert Jan Kopman, generalni direktor Generalnog direktorata ENEST. Na ovom panelu govorila je i Ana Brnabić, predsednica Narodne skupštine Srbije.

Panel je bio posvećen pronalaženju načina za postizanje političkog konsenzusa u procesu evropskih integracija, kroz razmenu stručnih i političkih perspektiva učesnika iz institucija EU, država članica i zemalja kandidata.



Ana Brnabić je u svom obraćanju istakla da Srbija treba da iskoristi povoljan trenutak u agendi proširenja Evropske unije, naglasivši da će se boriti za otvaranje Klastera 3 u pristupnim pregovorima sa EU do kraja godine, ali i da je napredak Srbije moguć samo kroz zajednički napor celog društva, uz dijalog i saradnju svih aktera koji podržavaju evropski put zemlje.

"Borićemo se za otvaranje klastera 3 do kraja godine"

Predsednica Skupštine izjavila je novinarima u Briselu da bi Srbija trebalo da iskoristi dobar momentum u agendi za proširenje Evropske unije, da će se boriti za otvaranje klastera 3 u pristupnim pregovorima sa EU do kraja godine, ali i istakla da samo naporima celog društva Srbija može da napreduje ka članstvu u EU.

"Mi se i dalje borimo za otvaranje klastera 3 i nadam se da ćemo to uspeti do kraja ove godine, a onda naravno i svi ostali klasteri kako bismo mogli da iskoristimo ovaj momentum koji Evropska unija ima za proširenje", rekla je Brnabićeva.

Navela je da su na Forumu učestvovale i zemlje koje su kandidati za članstvo, a takođe i same države članice Evropske unije koje su predstavljali uglavnom ili ministri za spoljne poslove ili ministri za evropske integracije.

"To zaista govori o jednom novom momentumu u agendi proširenja Evropske unije, što je, ja mislim, nešto što sve nas treba da ohrabri i jeste stvarno jedinstveni događaj kom sam ja prisustvovala u takvoj organizaciji i u tom formatu", navela je Brnabićeva.

Istakla je da je potpuno jasno da Srbiji ostaje da uradi još mnogo stvari kako bi otvorila sve klastere.

Marta Kos: Potrebna hitna debata o prijemu novih članica

Komesarka za proširenje Evropske unije, Marta Kos, u svom govoru na Forumu o proširenju, pozvala je na otvorenu i hitnu debatu o budućnosti Unije i prijemu novih članica i istakla da je proširenje ponovo postalo ključno pitanje za mir, demokratiju i bezbednost na kontinentu.

"U ovom kritičnom trenutku naše istorije, pitanja o budućnosti Evrope jednako su velika kao i ona sa kojima su se suočavali osnivači Unije pedesetih godina", rekla je Kos na otvaranju svog govora, podsetivši na krize i izazove sa kojima se EU suočava.

Prema njenim rečima, politika proširenja je istorijski bila pokretač pozitivnih promena, kako unutar EU tako i u zemljama kandidatima. Ali Kos je upozorila da te izazove ne bi trebalo pratiti bilo kakve iluzije ili prečice.

Ona je najavila da Komisija sprovodi sveobuhvatnu analizu spremnosti EU za prijem novih država, uključujući uticaj na budžet, ključne politike i strukturu donošenja odluka.

"Moramo dati snažne odgovore na brige naših građana: Šta će proširenje značiti za naš socijalni model? Kako ćemo obezbediti efikasno funkcionisanje Unije? Kako garantujemo da se pravila poštuju i nakon članstva?, rekla je Kos i pozvala na intenzivniju komunikaciju sa evropskom javnošću.