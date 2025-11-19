Slušaj vest

Prekid štrajka glađu Dijane Hrke bio je dovoljan razlog blokaderima da je proglase ubačenim elementom i podmentnutom prevarom. Hajka na, do prekjuče, majku heroja počela je po uobičajenoj matrici na Iksu (u narodu i dalje poznatom kao Tviter), a onda je usledio udar na Hrku i u blokaderskim medijima, koji su podržali profili takozvanih studenata u blokadi na društvenim mrežama!

Naime, Jelena Obućina, voditeljka informativne emisije na blokaderskoj Novoj S, imala je ponovo jedan od uvoda u emisiju, a u izlaganju je napravila paralelu između Dijane Hrke i studenata blokadera, aludirajući kako je upravo majka Stefana Hrke - mladića koji je poginuo u padu nadstrešnice u Novom Sadu - pokušala da uradi nešto što "studenti" nikako ne dozvoljavaju - DA BUDE IZNAD ZAJEDNICE i da od svoje ličnosti stvori KULT!

Dijana Hrka prekinula je štrajk glađu Foto: ANDREJ CUKIC/EPA

"Pred našim očima traje operacija i mučno je gledati. Operišu i domaće i strane službe, a cilj je preuzeti studentski pokret... U etar se pušta da Hrka preuzima ili Zdenko (Tomanović, prim. aut.). Svi preuzimaju, a niko ne čita. Nemamo pojedinca koji stoje iza zajednice. Nemamo pojedince koje stoje iza zajednice, nismo sledbenici kulta ličnosti, a na listi samo ko prođe sve plenume", istakla je Obućina, što je naišlo na veliko oduševljenje i odobravanje zvaničnih naloga "studenata u blokadi" više fakulteta - između ostalih Državnog univerziteta u Novom Pazaru, Visoke građevinsko-geodetske škole i Akademije strukovnih studija Politehnika , koji su delili ovaj snimak.

Informativna emisija Nove S se zatim bavila i prekidom štrajka glađu Dijane Hrke, uz još jednu najavu Jelene Obućine - vrlo ciničnu.

"Nakon što je juče prekinula štrajk glađu, Dijana Hrka je poslala i nekoliko poruka. Prva - neću ostaviti svoj narod, druga - nemam ništa sa opozicijom, Đilas je pretio mojoj sestri, treća - nema obeležja drugih samo veterani, četvrta - možda se kandidujem i peta - ostajem ovde do ispunjena zahteva. Danas je ispred Skupštine u šatoru kuvala i poručila da nastavlja svoju borbu", rekla je Obućina.

Za razliku od ovog prrikrivenog napada bloakderske televizije, na društvenim mrežama vodi se prava hajka na Dijanu Hrku, ali i na još jednog dojučerašnjeg heroja i predvodnika naslilnih akcija blokadera - Mišu Bačulova. Novosadski odbornik našao se na udaru internet aktivista nakon novog hapšenja, a optužuju ga da je SNS-ovac i Vučićev čovek!