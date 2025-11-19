Slušaj vest

U emisiji u kojoj su učestvovali narodni poslanici Aleksandar Mirković (SNS) i Aleksandar Jovanović Ćuta (Ekološki ustanak), došlo je do žustre rasprave povodom Ćutinog bojkota rada parlamenta.

Mirković je kritikovao Jovanovića zbog toga što, kako je rekao, uzima poslaničku platu, koristi hol Narodne skupštine i skupštinski restoran, dok istovremeno bojkotuje sednice i odbore, i time ne izvršava svoje obaveze narodnog poslanika.

Ćuta je odgovorio da "ništa ne uzima" i da mu sve što dobija "pripada po funkciji".

Mirković mu je uzvratio podsećanjem da je dužnost narodnog poslanika da prisustvuje sednicama i učestvuje u radu parlamenta, te da je neprihvatljivo istovremeno koristiti sve pogodnosti funkcije i bojkotovati njen suštinski deo.