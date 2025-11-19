Slušaj vest

Radivoje Jovović, član Pokreta slobodnih građana (PSG) Pavla Grbovića, žestoko je napao - ne vlast već - opoziciju kojoj sam pripada.

On je gostujući u jednom podkastu koji se emituje na "Jutjubu", a prethodno je prikazivan na Nova S, sav ushićen rekao da će reći nešto što do sada nije javno govorio i da će iskoristiti priliku, a onda poentirao:

- Ja ništa ne očekujem do opozicije, ni od jednog od političkih aktera - poručio je Jovović uz blagi osmeh.

Prethodnih meseci svedočimo pravom ratu u blokaderskom pokretu, brojnim optužbama i sukobima, gde se ne bira ko će na koga da udari.

Jedna od poslednjih optužbi je od strane "studenata" blokadera koji su optužili opoziciju za sajber napad.

Prethodno su plenumaši sa Poljoprivrednog udarili na tzv. Anketnu komisiju kada su rekli da su u sastavu politički i aktivistički angažovani pojedinci iz opozicionih stranaka, a to je samo delić sukoba i optužbi.