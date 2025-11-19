Slušaj vest

Skupština tzv. Kosova održava drugu vanrednu sednicu na kojoj bi poslanici trebalo da glasaju o izboru nove vlade. Ova sednica se održava poslednjeg dana ustavnog mandata, nakon što je Vjosa Osmani 4. novembra dala mandat Glauku Konjufci iz Pokreta Samoopredeljenje da formira izvršnu vlast.

Konjufca je predstavljajući ekspoze istakao da po prvi Put u svom parlamentarnom životu skupština nije uspela da formira vladu.

"Ova godina će se pamtiti kao izgubljena. Zadnjih godina dostignuća Kosova nisu mala, spoljni dug je manji, na severu su suzbijene strukture Srbije povezane sa kriminalnim bandama, dok je budžet za odbranu mnogo veći“, rekao je Konjufca i nastavio.

,,Ako ponovo idemo na izbore ko može da nam garantuje da možemo da izbegnemo i krizu. Nema garancije. Ako idemo na izbore institucije moraju da se pripreme, tu su građani kao i CIK. Pitanja koja će naša vlada razmotriti su budžet za narednu godinu, usvajanje budžeta sa EU i Svetskom bankom, formiranje parlamentarnih komisija, i usvajanje budžeta za tri opštine“, dodao je Konjufca.

Glauk Konjufca Foto: Printscreen Kosovo onlajn

On je u govoru istakao da je ova vlast "suzbila strukture Srbije na severu".

Prema očekivanjima, Konjufca će predstaviti novi vladajući kabinet pred poslanicima, za čije usvajanje je potrebno najmanje 61 glas.

Prethodno, jutros je održana prva sednica na kojoj je trebalo da se razmotri više važnih tačaka, uključujući predlog budžeta za narednu godinu i međunarodni sporazumi.

Sednica je prekinuta jer poslanici DPK, DSK, ABK i Nisme nisu želeli da učestvuju u njoj.