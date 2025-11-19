Slušaj vest

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević boravio je danas u Negotinu, gde je sa predsednikom opštine prisustvovao ručku sa penzionerima iz negotinskog kraja.

- Naša lista "Aleksandar Vučić - Najbolje za Negotin" ima najbolje ljude, kandidate i koje Negotinci prepoznaju kao odgovore. Mislim da je predsednik opštine Vlada koji je vodio Negotin pokazao odgovornost prema sugrađanima. Treba da rešavamo infrastrukturna pitanja, da dovodimo nove investicije, čeka nas kompletna rekonstrukcija doma zdravlja, da radimo obilaznicu prema Prahovu, da povežemo Negotin, Kladovo. Mnogo toga za Istočnu Srbiju će doneti i autoput Vožd Karađorđe - naveo je Vučević.

On je istakao da je najveći izazov da se više dece rađa u Srbiji i da se ljudi vrate.

- Mnogo ljudi odavde ima porodice u inostranstvu. Nama je uspeh da se jedan njih vrate, to je znak da se ne odriču dedovine. Nema očuvanije i lepše prirode nego na istoku naše Srbije. Posebna mi je čast što sam zajedno sa predsednikom opštine na ručku sa penzionerima iz ovog kraja. Ono što je najvažnija vest, je da su za 12,2 veće penzije od 1. decembra. Pred Božić će penzioneri dobiti uvećanu penziju. Ja ne kažem da je to sve dovoljno, ali je mnogo bolje nego što je bilo. Uspeli smo da posle godinu dana blokada, opstrukcija, uspemo da obezbedimo novac za penzije. Naš cilj je da do kraja 2027. godine bude 650 evra prosečna penzija. Penzionerima neizmerno hvala što su čuvali našu državu - poručio je lider SNS.

Vučević je prokomentarisao i izjavu Miloša Miloševića, sa liste "Ujedinjeni za Negotin", koji je naveo da mu smetaju bilbordi s likom Vučića.

- Valjda je normalno da imate postere i bilborde. Mi smo velika porodica, predsedniku hvala što je dao da idemo s njegovim imenom i prezimenom na izbore. Neka oni stave bilborde sa Marinikom, Đilasom, Aleksićem. Posebno mi je nejasno što se plaše što idemo sa Vučićem na izbore, kada kažu da je najnepopularniji. Znaju oni da nije tako. Ja mislim da su to normalne stvari, nikakve ratne atmosfere nema.

Lider Srpske napredne stranke se nada da nekom neće pasti na pamet da pravi scene nasilja na dan izbora u Negotinu.

- Drugačija je atmosfera u odnosu na ono pre pet, šest meseci. Nema takvih okolnosti kao što smo imali u Kosjeriću i Zaječaru. Pustite nek se ljudi takmiče i ko ima kakav program, a onda će ljudi 13. novembra da pokažu ko je odgovoran za Sečanj, Mionicu i Negotin u naredne četiri godine. Dobar narod živi ovde. Negotin je sačuvao sebe u prethodnih godinu dana.

Obradovala ga vest o NIS-u

Stigla je i vest da će Rusi prodati svoj udeo u NIS-u, a Vučević je poslao i vrlo važnu poruku, rekavši da ga je vest obradovala.

- Dobra vest za nas. Mi nismo uvodili sankcije Rusima, kao država. To je odluka SAD. Mi smo tu samo kolaterala. U toj geopolitičkoj igri mi smo se ponašali fer. Važno je da su Rusi odlučili da prodaju svoj paket. Nadam se da ćemo dobiti nove suvlasnike, pošto je i država Srbija vlasnik. Od 9. oktobra građani nisu osetili nestašice goriva. Mi smo se pripremali kao država. Obradovala me je vest koju je ministarka Đedović Handanović podelila sa nama.

