Poslanici u Skupštini tzv. Kosova danas nisu izabrali novu vladu. Za vladu koju je trebalo da predvodi Gljauk Konjufca glasalo je 56 poslanika, protiv je bilo 53, a uzdržanih je bilo četvoro poslanika, te sada slede novi izbori.

Ova sednica je održanaa poslednjeg dana ustavnog mandata, nakon što je Vjosa Osmani 4. novembra dala mandat Glauku Konjufci iz Pokreta Samoopredeljenje da formira izvršnu vlast.

"Ako ponovo idemo na izbore ko može da nam garantuje da možemo da izbegnemo i krizu. Nema garancije. Ako idemo na izbore institucije moraju da se pripreme, tu su građani kao i CIK. Pitanja koja će naša vlada razmotriti su budžet za narednu godinu, usvajanje budžeta sa EU i Svetskom bankom, formiranje parlamentarnih komisija, i usvajanje budžeta za tri opštine“, rekao je Konjufca u ekspozeu, u kojem je istakao uspeh - da je vlada sa Aljbinom Kurtijem "suzbila strukture Srbije na severu".

Ispred Srpske liste u Skupštini tzv. Kosova obratio se Igor Simić, koji je rekao da će vlast Aljbina Kurtija ostati upamćeni jeste kršenje svih mogućih propisa, po stvaranju diktature i po strašnoj želji da po svaku cenu sačuvaju fotelje.

Igor Simić Foto: Printscreen Kosovo onlajn

"Zato Srpska lista neće podržati ovo i zato idemo na izbore i tu ćete videti kakav će odgovor dati građani na sve ono šo ste radili. Srpska lista ne glasa za ono što je Aljbin Kurti spremio, a uvio u oblande“, poručio je Simić pre glasanja.