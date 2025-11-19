NA INICIJATIVU NENADA KURUCA, POSLANIKA SRPSKOG POREKLA: Formirana Parlamentarna grupa prijateljstva Kanada-Srbija
Nenad Kuruc, savezni poslanik srpskog porekla iz redova Konzervativne partije, inicirao je formiranje Parlamentarne grupe prijateljstva Kanada - Srbija.
Grupu koja je formirana 17. novembra 2025. čini 19 poslanika - 18 iz Konzervativne partije i jedan iz Liberalne partije.
- Za predsednika Grupe izabran je Nenad Kuruc, dok je za potpredsednika imenovan Aslam Rana, liberal iz Hamiltona, saopšteno je iz
Ministarstva spoljnih poslova Srbije:
- Parlamentarna grupa osnovana je sa ciljem jačanja veza izmedu dve države, kao i unapredenja ekonomskih i kulturnih odnosa. Parlamentarna saradnja predstavlja važan segment bilateralnih odnosa Republike Srbije i Kanade, koji ce doprineti ucestalijoj komunikaciji predstavnika i intenzivnijoj razmeni poseta dva parlamenta.