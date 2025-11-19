Slušaj vest

Nenad Kuruc, savezni poslanik srpskog porekla iz redova Konzervativne partije, inicirao je formiranje Parlamentarne grupe prijateljstva Kanada - Srbija.

Grupu koja je formirana 17. novembra 2025. čini 19 poslanika - 18 iz Konzervativne partije i jedan iz Liberalne partije.

- Za predsednika Grupe izabran je Nenad Kuruc, dok je za potpredsednika imenovan Aslam Rana, liberal iz Hamiltona, saopšteno je iz

Ministarstva spoljnih poslova Srbije:

- Parlamentarna grupa osnovana je sa ciljem jačanja veza izmedu dve države, kao i unapredenja ekonomskih i kulturnih odnosa. Parlamentarna saradnja predstavlja važan segment bilateralnih odnosa Republike Srbije i Kanade, koji ce doprineti ucestalijoj komunikaciji predstavnika i intenzivnijoj razmeni poseta dva parlamenta.

Ne propustitePolitikaLISTA "ALEKSANDAR VUČIĆ" IMA NAJBOLJE LJUDE! Vučević posetio penzionere u Negotinu, prokomentarisao i prodaju NIS-a (FOTO)
Miloš Vučević Negotin
PolitikaBLOKADER IZ PSG PLJUJE PO - OPOZICIJI! Jovović udario na svoje: "Ne očekujem ništa od njih" (VIDEO)
Radivoje Jovović
PolitikaNEIZVESNO NA SEDNICI PARLAMENTA U PRIŠTINI - NOVA VLADA ILI IZBORI! Konjufca u eskpozeu: "Suzbili smo strukture Srbije na severu"
sednica prostina.jpg
PolitikaKEŠELJ: Braćo Srbi, vreme je da jedinstveno dignemo glas i kažemo STOP USTAŠTVU
Marko Kešelj