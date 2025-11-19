Slušaj vest

Novinarka Ljiljana Smajlović ogolila je licemerje prethodne vlasti kada je reč o prodaji zgrade Maršalata u Beogradu.

- Niko nikad javno nije rekao da nije najpristojnija stvar na svetu da prepustimo Maršalat - tu neverovatnu urbanističku, vojnu i bezbednosnu vrednost, nekom ko je pobedio u ratu NATO protiv Jugoslavije i da tu naprave ambasadu! Ima li moćnijeg simbola? A pritom niko u javnosti ništa nije rekao! - rekla je Smajlović.

Upravo o tome šta je urađeno prilikom prodaje Maršalata, a šta sada rade kada je reč o Generalštaba , pričao je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, a detaljno o tome čitajte u posebnoj vesti.