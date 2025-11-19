Konferencija će biti održana sutra u 9.30 časova, u Ložionici, a posvećena je inovacijama u oblasti zelene energetike, infrastrukture i naprednih tehnologija
VUČIĆ SUTRA NA KONFERENCIJI "BUILDING FUTURES" Regionalna poslovna konferencija Ujedinjenog Kraljevstva i Zapadnog Balkana u Ložionici
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće sutra, 20. novembra, regionalnoj poslovnoj konferenciji Ujedinjenog Kraljevstva i Zapadnog Balkana "Building Futures", saopštio je Kabinet predsednika Srbije.
Konferencija će biti održana sutra u 9.30 časova, u Ložionici, a posvećena je inovacijama u oblasti zelene energetike, infrastrukture i naprednih tehnologija.
