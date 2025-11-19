Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće sutra, 20. novembra, regionalnoj poslovnoj konferenciji Ujedinjenog Kraljevstva i Zapadnog Balkana "Building Futures", saopštio je Kabinet predsednika Srbije.

Konferencija će biti održana sutra u 9.30 časova, u Ložionici, a posvećena je inovacijama u oblasti zelene energetike, infrastrukture i naprednih tehnologija.

Kurir.rs

Ne propustitePolitika"ODLIČAN SASTANAK!" Predsednik razgovarao s potpredsednicom Svetske banke: Detaljno o ambicioznim planovima Srbije
Aleksandar Vučić
Politika"SRDAČAN SASTANAK" Vučić razgovarao s novim šefom Misije Oebsa u Srbiji: Naglasio sam da je Srbija ozbiljno i dogovorno pristupila sprovođenju preporuka ODIHR
Marcelo Peško Aleksandar Vučić
PolitikaSASTANAK U 9 SATI: Predsednik Vučić sa novim šefom misije OEBS u Srbiji
IMG-20251009-WA0230.jpg
PolitikaVUČIĆ SUTRA SA NOVIM ŠEFOM MISIJE OEBS U SRBIJI: Sastanak predsednika Srbije sa Marcelom Peškom
Aleksandar Vučić