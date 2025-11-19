Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je danas da se u Briselu poslednjih dana vodi prosrpska kampanja i predstavljaju rezultati koji su do sada postignuti u sprovođenju reformi sa ciljem da Srbija, kao centralna zemlja u regionu, ne bi zaostala u evropskim integracijama za zemljama u okruženju.

Šef srpske diplomatije rekao je i da Srbija ima nacionalne interese, koje vrlo čvrsto štiti u Briselu i kada je reč o Kosovu i Metohiji, ali i kad je reč o položaju srpskog naroda u regionu.

Prema rečima Đurića, Srbija mora da nastavi sa sprovođenjem reformi kako ne bi zaostali za drugim zemljama u regionu koje će, kako je dodao, nesumnjivo narednih godina dobiti pravo da odlučuju za evropskim stolom u Briselu.

„Ovde u Briselu smo u centru prave prosrpske kampanje koja ovih dana traje u sedištu Evropske unije“, kazao je Đurić.

Podsetio je da je juče u Briselu boravila predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić, a da je danas tu delegacija Ministarstva spoljnih poslova.

„Naš cilj je da evropskoj javnosti, najvišim zvaničnicima Evropske unije, jasno predstavimo koje reformske korake Srbija preduzima prethodnih nedelja i meseci i sa kakvom novom energijom pristupamo procesu evropskih integracija“, kazao je Đurić.

Kako je dodao, neophodno je da se i društvo fokusira na nešto pozitivno, na nešto što će doneti opipljivu, snažniju vezu sa kontinentom na kome se Srbija nalazi, sa zajednicom naroda i država sa kojima ostvaruje više od 62 odsto ekonomske razmene, a kada se tome doda region, to je više od 77 odsto ekonomske razmene.

„Ovo nije samo prilika za proevropski narativ. Ovo je prilika za konkretne dogovore o ubrzanju evropskih integracija Srbije. Mi želimo da Srbija iskoristi priliku da i u Parizu i u Berlinu i u mnogim drugim prestonicama gde danas sede donosioci odluka koji žele proširenje Evropske unije i koji žele da i Srbija kao centralna zemlja Balkanskog poluostrva zauzme svoje pravično pripadajuće mesto za evropskim stolom“, naveo je.

Đurić je istakao da Srbija mora da ubrza reforme na evropskom putu, kako ne bi zaostajala za zemljama regiona.

„Da bismo taj cilj ostvarili i da ne bismo zaostali za drugim zemljama u regionu, koje će nesumnjivo narednih godina dobiti pravo da odlučuju za evropskim stolom u Briselu, mi moramo da naše reforme dodatno ubrzamo. I to smo prethodnih nedelja i meseci zaista i učinili. Ovde smo došli da te naše rezultate predstavimo, da tražimo podršku za, ne samo ono što je do sada urađeno, kada je reč o pripremama za otvaranje klastera 3, već i podršku za ukupne napore da stvorimo društveni konsenzus u Srbiji koji je potreban za nastavak evropskih integracija“, naveo je Đurić.

Istakao je da evropske integracije nisu odgovornost samo jednog lidera, jedne partije, jedne vlade, već da su odgovornost čitavog društva.

„Ovih dana intenzivno radimo na tome kako da uprkos činjenici da imamo jednu tešku i politički polarizovanu maksimalno godinu u Srbiji, da to iskoristimo ipak na jedan pozitivan način, da damo novi impuls evropskim integracijama Srbije. Ponavljam, ovo je veoma važno i zbog toga što ne smemo dozvoliti da zaostanemo u odnosu na zemlje u našem neposrednom okruženju, koje su napravile velike iskorake u prethodnom periodu. Niko od nas ne želi da se probudi u svetu u kome mi nemamo pravo glasa, a neki drugi imaju i odlučuju o nama“, naglasio je Đurić.

To je nešto, kako je rekao, što sebi ne smemo dozvoliti ni ekonomski, ni bezbednosno, ni politički.

„Mi imamo naše nacionalne interese, koje vrlo čvrsto štitimo ovde u Briselu i kada je reč o Kosovu i Metohiji, ali i kad je reč o položaju našeg naroda u regionu. Što se tiče odnosa ključnih zemalja EU prema Srbiji, mogu da kažem da smo ostvarili značajan napredak u prethodnim godinama. Upravo su predsednik Makron, ali i nova nemačka vlada, uključujući i kancelara Merca i gospodina Vadefula, koji je juče boravio u Beogradu, poslali snažne poruke podrške evropskim integracijama Srbije. Ja sam veoma ohrabren podrškom Nemačke“, kazao je Đurić.

Kako je dodao, Srbija velikim koracima ide ka Evropi, kao i da treba da zauzme pripadajuće mesto lidera kada je reč o evropskoj agendi u regionu.

„Srbija ima jedan pravi evropski pristup, stari narod, stara zemlja koja drži do sebe, zna za svoj identitet, kulturu, civilizaciju, traži ravnopravno mesto, ima šta da ponudi i spremna je da doprinese. Mislim da je veoma značajno da sa državama članicama poradimo na tome da se konačno otvori klaster 3. Da bi jedan proces uzeo zamaha, morate videti neki opipljivi rezultat“, objasnio je.

Kako je rekao, otvaranje klastera bio bi dobitak i za vlast i za opoziciju, i za penzionere i za studente, za svakog građanina u Srbiji.

„Tako treba da se odnosimo prema tome, odgovorno. Što se nas kao vlade tiče, mi ćemo sigurno uraditi sve što je administrativno i politički moguće da klastere otvorimo i potrudićemo se dodatno. U toku je prosrpska kampanja u Briselu da damo dodatni impuls pozicioniranju Srbije u Evropi“, zaključio je Đurić.

Šef srpske diplomatije će večeras učestvovati u Briselu na neformalnoj večeri za ministre spoljnih poslova EU i partnere sa Zapadnog Balkana, koju organizuje evropska visoka predstavnica za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas.