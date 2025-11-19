Slušaj vest

Kada im propadnu svi drugi planovi kojima bezuspešno pokušavaju da urušavaju Srbiju, blokaderi posegnu za onim naprljavijim i najprimitivnijim - napadom na predsednika Aleksandra Vučića i njegovu porodicu.

Tako smo protekli 48 sati bili svedoci nikada jačih i bolesnijih napada na predsednika Vučića koji su pokazali da blokaderi u pokušajima ostvarivanja svojih ciljeva ne prezaju od bilo čega niti više biraju sredstva kojima zadaju najniže udarce.

Među onima koji su udarili na predsednika i njegovu porodicu je hrvatski novinar Domagoj Margetić, čija bi laž o tome da je Vučić navodno učestovao u pucanju snajperom na civile tokom opsade Sarajeva pre tri decenije mogla slobodno da zauzme prvo mesto u ovom nizu besramnih izmišljotina o predsedniku Srbije.

Margetićevom suludom napadu za "Sarajevo safari" pridružio se i stari znanac policije, kada su pretnje predsedniku Vučiću u pitanju, Zoran Đajić.

Zoran Đajić Foto: Printscreen

On je, pozivajući se na upravo pomenutu laž hrvatskog novinara, zapretio da su Vučiću dani odbrojani.

- Vreme je: "Ko se mača lati od mača i strada" Dani su mu odbrojani, mi to znamo, ali on takodje. Uskoro! - napisao je, između ostalog Đajić.

Priliku da uvredi predsednika nije propustila ni Dijana Hrka, koja je nije libila da pomene njegovu porodicu.