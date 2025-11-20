Slušaj vest

Predsednik SNS i savetnik predsednika Srbije Miloš Vučević poručio je da su Mariniki Tepić i Draganu Đilasu propali svi dosadašnji pozivi na rušenje predsednika Aleksandra Vučića i izazivanje haosa u Srbiji i da će propasti i najnoviji.

"Jedna mnogo nervozna žena ova Marinika. Koja li joj je ovo otvorena pretnja predsedniku Vučiću, ili izrečena laž o njemu?! Možda broji njen Dragan. Možda je i plaća po pretnjama", naveo je Vučević na mrezi Iks reagujući na tvit Marinike Tepić u kome je navela da je "sve spremno za članove organizovane kriminalne grupe braće Vučić, s njima na čelu".

Vučević je naveo da se neće odustati od odbrane pravde, istine i Srbije.

"Mogu samo da joj poručim da nećemo ni stati, niti odustati, i da ćemo još jače braniti našu Srbiju, pravdu i istinu od propalih blokadera i profitera kao što su Marinika i njen Dragan! Propali su im svi dosadašnji pozivi na rušenje predsednika Vučića i izazivanje haosa u Srbiji. Propašće i ovaj", istakao je Vučević.

Marinika Tepić je juče na Tviteru objavila preteće poruke tvrdeći da je od petka u 13.00 sati, pa svakog narednog petka "sve spremno za hapšenje članova organizovane kriminalne grupe braće Vučić".

