Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas, regionalnoj poslovnoj konferenciji Ujedinjenog Kraljevstva i Zapadnog Balkana posle koje je, obrativši se novinarima, govorio i o trenutnoj situaciji sa NIS-om.

Posle obraćanja na konferenciji, obratio se i domaćim medijima:

- NIS je u vlasništvu ruske državne kompanije, Rusi su vlasnici a ne mi i to ne zahvaljujući meni nego blokaderima koji su to prodali 2008. godine, jedan od najznačajnjijih resursa, u trenutku kad smo imali neiskorišćena nalazišta nafte...

- Kao jedan od najznačajnijih resursa, u trenutku kada smo imali značajno neiskorišćena nalazišta nafte, koja su bila jedan od najvažnijih elemenata u rastu profita samog preduzeća. I sada kada slušam to sve, pitam se svakog dana, a šta je, ljudi, u stvari sa vama? Šta od nas tražite", zapitao je Vučić.

Srbija, apsolutno, ništa nije kriva

Istakao je da su SAD najavile uvođenje sankcije i da su devet meseci na njegove molbe američkoj državi oni to pomerali.

- Unapred sam vam najavio i rekao kada više pomeranja neće biti. Jer su ti odnosi došli do takve granice da je geopolitika postala i geobiznis, uostalom, vidite kako to sada ide sa Ukrajinom. Ok, pomoći ćemo, ali ćete da kupite naše gripene, ali ćete da kupite naše rafale. A pošto znamo da nemate pare da to uzmete, to ćete da uzmete iz onih rezervi koje ćemo mi da otuđimo Rusima, od onih 200 milijardi evra koji stoje u Evropi, pa ćete time da platite. Tako da vam od geopolitike sve postaje geobiznis, pojasnio je Vučić kako stvari stoje.

Kazao je i da smo mi u svemu tome mali, kao i da Srbija u ovom slučaju apsolutno nije ništa kriva, a posebno ne rukovodstvo Srbije koje nije učestvovalo ni u prodaji, ni u kupovini, ni u čemu što se tiče NIS-a.

- I trudite se i borite se danonoćno, bukvalno se borimo danonoćno, da bismo obezbedili dovoljno goriva, da bismo obezbedili normalan život građanima Srbije, rekao je Vučić.

"Je li neko rekao hvala državi?"

Vučić je kazao i da je danas 41 dan od uvođenja sankcija NIS-u a da ih niko nije ni osetio: - Za to je trebalo da se radi, a je li neko rekao hvala što imamo ovakvo rukovodstvo koje je razmišljalo unapred - nije!

- Niko od vas to nije osetio. Ni na jednoj pumpi, ni na jednom mestu u Srbiji niste osetili. Je l' je neko rekao da imamo dobru državu, hvala državi. Imamo rukovodstvo koje je razmišljalo unapred, pa obezbedilo sve od obaveznih rezervi, do operativnih rezervi, pri kompaniji, do svega onoga što radi država, od robnih rezervi, vojnih rezervi, obaveznih rezervi, svega", rekao je Vučić.

Kad je reč o mogućnosti da Srbija postane vlasnik ruskog dela NIS-a, Vučić kaže:

- Sve što su tražili, uradili smo...

Napomenuo je da sluša kritike kako nije ništa urađeno u prethodnih devet meseci da se spreči situacija sa NIS-om.

- Sram vas bilo. Pretrpeo sam napade iz celog sveta, dva puta sam išao da se vidim sa predsednikom Putinom. Nema ko mi na kičmu nije stao iz celog sveta. Nema ko se nije iživljavo i na meni i na Srbiji, pokušavajući da rešim pitanje i NIS-a i gasnog aranžmana i svega drugoga, kaže Vučić i dodaje da je to toliko glupo i smešno da neko NIS kupuje našim parama?!

- Da mi kupujemo mi bismo se time hvalili, a ne krili!

"Znam za tri partnera..."

Vučić je prethodno rekao da zna za tri partnera s kojima Rusi pregovaraju i da sve što su Rusi tražili mi smo uradili, ali oni hoće da prodaju kome hoće.

- Ja znam za tri partnera sa kojima oni pregovaraju. Da li će da završe posao sa nekim ili ne, videćemo, ja se nadam da hoće, jer što pre oni završavaju taj posao (to bolje). Sve što su tražili, mi smo prihvatili i potpisali.

- 41 dan nam kap nafte nije došla, a još nam rafinerija nije zatvorena, a na pumpama problema nema, neko je morao da radi za to.

- Kad bude nekih novosti o NIS-u, obavestiću vas.

Čijim parama će biti kupljen NIS

Vučić je kazao i da je to toliko glupo i smešno da neko NIS kupuje našim parama?!

- Da mi kupujemo mi bismo se time hvalili, a ne krili!

- Zamislite tu glupost da mi nekome dajemo pare da kupi a taj neko sto puta bogatiji od nas, zamislite tu logiku, pa nikakve logike nema, rekao je Vučić.

- Pa što bi našim parama uzeo neko drugi ? Ako neko drugi kupi, onda će da uzme svojim parama, a ne našim parama. Time nećemo da imamo taj trošak, ali to je ruski izbor. Mi ne možemo čak ni da insistiramo na pravu preče kupovine, što uvek kao manjinski partner imate pravo zato što će vam Rusi reći - pa slušajte ljudi, nije ovo dobrovoljna prodaja, već je prinudna prodaja. Dajte nam bar mogućnost da prodamo kome hoćemo. Da li sam ja tužan, nisam tužan zbog ovoga ili zbog onoga, imamo li mi dovoljno novca ili nemamo, neću o tome da govorim. Nikad nemate novca za bacanje, kod odgovornih i ozbiljnih ljudi nemate novca za bacanje. Da li bismo imali, imali bismo, ali je suština da pregovaraju sa nekim drugim", kazao je Vučić.

Dodao je i da ne zna s koliko je Amerikanaca već razgovarao ali da će moliti sve po tamošnjem ministarstvu finansija da dobijemo licencu da rafinerija radi.

On je rekao da je i juče imao razgovore sa Amerikancima, kao i svakog dana.

- A šta ste vi za to vreme radili, osim što ste mi proklinjali porodicu i govorili gluposti o tome da će neko našim parama da kupi nešto drugo za sebe? Kako vam tako glupa ideja padne uopšte na pamet? Kako tako nešto uopšte zamišljate? Kako mislite da je to moguće? Jel' vi stvarno mislite da u svetu ne postoji interes i da će neko da poklanja nekome pare? To je toliko glupo, toliko smešno da nemam reči, rekao je Vučić.

- Obavestićemo vas u narednih, nadam se, 48 sati, zaključio je Vučić na pitanje o NIS-u.

O Dijani Hrki

- Bio sam šokiran onim što sam čuo, ali ne mogu da odgovorim na taj način. Drago mi je što je gospođa Hrka prekinula štrajk glađu i želim joj sve najbolje, kazao je Vučić

"Srećan sam što je prekinula štrajk, želim joj da sačeka pravdu i sve najbolje u životu", kazao je Vučić novinarima u Beogradu posle učešća na otvaranju regionalne poslovne konferencije posvećene inovacijama u oblasti zelene energetike, infrastrukture i naprednih tehnologija - "Building Futures".

On je podsetio i na laži i uvrede na račun svoje porodice, posebno da njegova ćerka ima kuće i vile.

- Nemam kuće, nemam vile, sem očeve kuće u Čipuljićima koju je obnovio. Sem toga nemam ništa van Srbije, dodao je.

Navode na društvenim mrežama da je iz snajpera pucao na decu tokom rata u Sarajevu, Vučić je odbacio kao laži.

- Nikada nisam ubio ni ranio nikoga ni bilo šta slično uradio. Lagali ste o mom snajperu oko Sarajeva 10-20 godina i nastavljate da lažete. Nikad snajper nisam imao u rukama, nisam imao ni onu pušku o kojoj pričate jer ono je bio stativ od kamere. Sram vas bilo. Ne postoji reč koju niste izgovorili ne bi li me predstavili kao monstruma, hladnokrvnog ubicu, rekao je Vučić.