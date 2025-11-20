Slušaj vest

Blokaderima tviterašima koji udaraju na Dijanu Hrku otkad je prekinula štrajk glađu pridružio se i Siniša Kovačević!

Hrka je pre tri dana prekinula štrajk i od tada je na udaru blokadera i opozicije, nisu je štedeli ni novinari poput Slobe Georgijeva i Jelene Obućine, a sada se na mreži "Iks" oglasio i Kovačević i između redova poručio da treba da se kloni i da nema uticaj.

"Saosećam sa gospođom Hrkom i gospodinom Jaćimovićem.Pisao sam o tome. Ali treba oboje da se klone nepromišljenih postupaka i ideja. Šta se dobilo gladovanjem? Pozivi za svenarodno okupljanje u Beogradu? Nemaju njih dvoje taj uticaj. Neka pozovu oni na čiji poziv će se ljudi odazvati", napisao je Kovačević.

Podsetimo, Jelena Obućina, voditeljka informativne emisije na blokaderskoj Novoj S, imala je ponovo jedan od uvoda u emisiju, a u izlaganju je napravila paralelu između Dijane Hrke i studenata blokadera, aludirajući kako je upravo majka Stefana Hrke - mladića koji je poginuo u padu nadstrešnice u Novom Sadu - pokušala da uradi nešto što "studenti" nikako ne dozvoljavaju - DA BUDE IZNAD ZAJEDNICE i da od svoje ličnosti stvori KULT!

IMG-20250603-WA0119.jpg
Dijana Hrka
Dijana hrka Miša Bačulov
Jelena Obućina Dijana Hrka