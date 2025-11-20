Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se novinarima posle učešća na poslovnoj konferenciji s Velikom Britanijom koja se održava u Ložionici.

Na pitanje čijim parama će biti kupljen ruski deo NIS-a, Vučić kaže:

- To je toliko glupo i smešno da neko NIS kupuje našim parama?! Da mi kupujemo, mi bismo se time hvalili! Zamislite tu glupost da mi nekome dajemo pare da kupi a taj neko sto puta bogatiji od nas, zamislite tu logiku, pa nikakve logike nema, rekao je Vučić.

- Pa što bi našim parama uzeo neko drugi ? Ako neko drugi kupi, onda će da uzme svojim parama, a ne našim parama. Time nećemo da imamo taj trošak, ali to je ruski izbor. Mi ne možemo čak ni da insistiramo na pravu preče kupovine, što uvek kao manjinski partner imate pravo zato što će vam Rusi reći - pa slušajte ljudi, nije ovo dobrovoljna prodaja, već je prinudna prodaja.

- Dajte nam bar mogućnost da prodamo kome hoćemo. Da li sam ja tužan, nisam tužan zbog ovoga ili zbog onoga, imamo li mi dovoljno novca ili nemamo, neću o tome da govorim. Nikad nemate novca za bacanje, kod odgovornih i ozbiljnih ljudi nemate novca za bacanje. Da li bismo imali, imali bismo, ali je suština da pregovaraju sa nekim drugim, kazao je Vučić.

Dodao je i da ne zna s koliko je Amerikanaca već razgovarao ali da će moliti sve po tamošnjem ministarstvu finansija da dobijemo licencu da rafinerija radi. On je rekao da je i juče imao razgovore sa Amerikancima, kao i svakog dana.

- A šta ste vi za to vreme radili, osim što ste mi proklinjali porodicu i govorili gluposti o tome da će neko našim parama da kupi nešto drugo za sebe? Kako vam tako glupa ideja padne uopšte na pamet? Kako tako nešto uopšte zamišljate? Kako mislite da je to moguće? Jel' vi stvarno mislite da u svetu ne postoji interes i da će neko da poklanja nekome pare? To je toliko glupo, toliko smešno da nemam reči, rekao je Vučić.