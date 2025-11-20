Slušaj vest

Gosti u jutarnjem programu Kurir televizije koji su analizirali situaciju sa Naftnom indrustrijom Srbije bili su prof. dr Stevica Deđanski, predsednik Centra za razvoj međunarodne saradnje i Aleksandar Gajović, novinar i publicista. Oni su istakli da ko god bude kupio NIS, Amerika će stajati iza tog kupca. Osim toga, istakli su i težak položaj Srbije, kojoj će sada, kako kažu, biti najteže da ostane u "svojoj stolici".

Ruski vlasnici pristali su da prodaju svoj udeo u NIS-u, potvrdila je ministarka Dubravka Đedović Handanović. Iako ne otkriva ko je potencijalni kupac, ističe da država pregovore prati iz minuta u minut i da je prioritet očuvanje energetske stabilnosti Srbije.

Aleksandar Gajović je rekao da se Srbija suočava sa pregršt problema, ali da je energetski jedan od vodećih i da tu ne postoje bratski odnosi između država.

- U trgovini, pogotovo ovako velikoj, ona iznosi više milijardi evra, i tu nema sestrinskih, bratskih, i ostalih odnosa. Svako gleda svoj interes, Rusija i Amerika, a naravno da je pitanje svih pitanja ko je kupac. Da li je to zaista neki magnat sa Bliskog istoka, moguće, ali iza tog magnata stoje SAD, jer ona vuče sve poteze na geopolitičkoj sceni. Ko god da se pojavi, to je blisko američkom kapitalu i interesima. Ovaj problem će se rešavati laganim tempom, kako bude odgovaralo svim stranama u tom procesu - započeo je Gajović.

Gajović ističe da se Srbija časno bori sa svim nedaćama koje je zatiču!

- Sa jedne strane jesmo pritisnuti tim problemom i to je trenutno problem svih problema, ali imamo i druge, poput unutrašnjih i Srbija se vrlo vešto i časno bori. U tom smislu, potrajaće sve ovo, ali mi se čini da će to morati da se završi. Zna se šta se samo mora. Sve ima početak i kraj. Tako i ova situacija, iako deluje jako složeno. Ne mislim da bi izbori dokrajčili ovaj problem jer bi tada nastali novi problemi - rekao je Gajović.

Srbija nije dočekala ovaj program skrštenih ruku

Prema rečima Stevice Deđanskog, Srbija ovaj problem nije sačekala "skrštenih ruku"!

- Nismo mi ovaj problem dočekali skrštenih ruku, svedok sam kada je Srbija ubrzano radila na produženju Turskog toka i tada je bila sabotaža sa svih strana, ali Aleksandar Vučić je istrajao, a zamislite sada da nismo uradili tih 403 kilometara. Mi smo zahvaljujući tom gasu imali privredu koja je radila dobro, imali smo struju, dakle imali maltene lagane tri zime kada je ceo svet bio u krizi. Zamislite da nije bilo toga, mi smo se još tada spremali. Mi smo uradili i interkonektor sa Bugarima, iako oni još to nisu uradili. Mi brinemo o svemu tome, ali nismo na celu ovu problematiku uticali - objasnio je Deđanski.

Deđanski je rekao i da će biti ogroman izazov za Srbiju da ostane na, kako kaže, "svojoj stolici".

- To će biti ogroman izazov kao i do sada, ali napuštanje srpske stolice i sedanje na tuđu lomi ceo koncept koji smo pravili. Nama je taj koncept bitan zbog odbrane nacionalnih interesa i to za nas ima najveću vrednost. Posle Petog oktobra, bio sam protiv toga, ali je bilo da slušamo sve što nam kažu, usvajali smo zakone na engleskom jeziku, štancali smo sve živo, isporučivali Srbe, uništili vojsku, školu i sve... Epilog je bio pogrom Srba, otcepljenje Kosova, Crne Gore, devastacija države... To ne funkcioniše - zaključio je Deđanski.

