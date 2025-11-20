Slušaj vest

U telegramu se kaže:

„Sa tugom sam primio vest o smrti Branislava Ivkovića, čoveka koji je svojim delovanjem ostavio trag u brojnim aspektima javnog života Srbije, od akademskog rada i izuzetne profesionalne karijere, do naučnog i političkog angažmana u godinama koje su bile teške za narod i državu.

Građani naše zemlje pamtiće ga kao patriotu, koji je svoje znanje i energiju ulagao u boljitak Srbije, tiho i nenametljivo, uvek diplomatski, umereno i bez teških reči prema političkim protivnicima, čak i kada se oni nisu libili da mu napadaju porodicu, često brutalno i bez ikakvog ljudskog obzira.

Upućujem duboko saučešće porodici, prijateljima i kolegama Branislava Ivkovića. Neka počiva u miru“, navodi se u saučešću predsednika Vučića.

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaUMRO BRANISLAV IVKOVIĆ: Srpski političar, profesor i nekadašnji član SPS-a iz vremena Slobodana Miloševića preminuo u 73. godini
Branislav Ivković
PolitikaSVI GA ZVALI PROSTO - BANE, A BIO PRVI DO SLOBE Ko je bio Branislav Ivković: Otac petoro dece, dvaput ministar u vladi Mirka Marjanovića
Branislav Ivković
Politika"5. OKTOBRA BIO SAM SPREMAN DA PUCAM!" Bane Ivković: Četvorica su razvalili vrata i krenuli ka supruzi, meni i NAŠE ČETVORO DECE
1596993-5.jpg
PolitikaMILOŠEVIĆA MESEC DANA ČUVALO 40 NAORUŽANIH LJUDI: Ivković za Kurir: Stranci su hteli da ga kidnapuju iz helikoptera i odvedu u Hag
bane-ivkovic-slobodan-milosevic-hapsenje-foto-profimedia-epa-nemanja-nikolic.jpg