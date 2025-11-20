Slušaj vest

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić uputio je danas saučešće porodici i prijateljima povodom smrti Branislava Ivkovića, univerzitetskog profesora i političara i poručio da će ga pamtiti kao velikog znalca koji je svoj život posvetio profesionalnom radu i nauci u oblasti građevinarstva, a koji se isto tako predano bavio i političkim radom, dok je u dva mandata bio i ministar.

Dačić je kazao da je sa iskrenom tugom primio vest o smrti Branislava Baneta Ivkovića, dugogodišnjeg političkog saborca, navodi se u saopštenju MUP-a.

- Svoja inženjerska znanja nesebično je kroz mentorstvo prenosio mlađim generacijama, čime je dao još jači smisao profesorske delatnosti, iznedrivši kvalitetne kadrove u oblasti građevinarstva. Njegovoj porodici i prijateljima izražavam najdublje saučešće - naveo je ministar Dačić u telegramu.

Bivši ministar i član SPS Branislav Ivković preminuo je u 73. godini života, a vreme i mesto sahrane biće naknadno saopšteni.

