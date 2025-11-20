Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić uputio je danas saučešće porodici i prijateljima povodom smrti Branislava Ivkovića, univerzitetskog profesora i političara i poručio da će ga pamtiti kao velikog znalca koji je svoj život posvetio profesionalnom radu i nauci u oblasti građevinarstva, a koji se isto tako predano bavio i političkim radom, dok je u dva mandata bio i ministar.