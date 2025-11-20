Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić žestoko je putem platforme "Iks" odgovorila Draganu Đilasu koji je svojom objavom postao predmet podsmeha.

Predsednik opozicione Stranke slobode i pravde (SSP) potpuno je izgubio kompas i napao šeficu Evropske komisije (EK) Ursulu fon der Lajen, optuživši je da nije uradila ono što je obećala nakon 15. marta ove godine. Ona je tada, podsetio je Đilas, izjavila da će posle 30 dana sprovesti evaluaciju da li je urađeno sve što joj je predsednik Srbije Aleksandar Vučić obećao, međutim, ona to, navodno nije uradila. Besni Đilas je zato u komentaru na Iksu to učinio umesto šefice Evopske komisije.

Brnabićeva nije dugo čekala da mu odgovori već mu je jasno poručila da je jedan od retkih slučajeva koji toliko želi da unizi zemlju iz koje je i u kojoj živi!

"To je to. Čitava politika Đilasa, Marinike Tepić, Zdravka Ponoša i drugih pripadnika blokaderskog fronta može se svesti na sledeće: 'Što gore po Srbiju, to bolje po nas.' Ponoviću da ne postoji primer druge zemlje gde bilo ko iz opozicije, ili iz čitavog društveno-političkog spektra, toliko pljuje, sapliće i zaustavlja svoju zemlju, kao što to rade blokaderi. Žali se Đilas predsednici Evropske komisije i traži da se ne otvaraju novi klasteri Srbiji, da se spreči napredovanje Srbije! Kaže, zaboga, da nije dobar Zakon o jedinstvenom biračkom spisku (koji su, pritom, podržali i CRTA i CeSid)", poručila je Brnabićeva i potom se osvrnula na Albaniju.

"A u Albaniji se izbori svode na "ćorave kutije" i glasanje uz pratnju osobe koja kontroliše kako glasate, ali otvoriše sve klastere u pregovorima sa EU, a da niko - ama baš nijedna politička stranka, nijedna NVO, rečju - NIKO - nije uputio niti jedno otvoreno pismo ili prigovor EU zašto im otvaraju klastere, zašto ih nagrađuju. Niko reč nije rekao sa namerom da uspori evropske integracije te zemlje. Oni se međusobno politički obračunavaju unutar svoje zemlje, ali nema političara, stranke ili NVO koja će ići u Brisel, Strazbur, Berlin, Pariz, da se žali, opanjkava i traži da se njihova zemlja zaustavi! Ne. Podršku svojoj zemlji daju svi, bez razlike i bezuslovno. Isti je slučaj i sa Crnom Gorom. Samo naši blokaderi svaki dan pišu pisma strancima - od EU do FBI - da pljuju i tužakaju svoju zemlju. Svaki dan mole da stranci zaustave Srbiju na evropskom putu ili da ukinu neku investiciju! Jedinstven slučaj ljudi koji su opozicija Srbiji, a ne vlasti!", zaključila je Ana Brnabić.