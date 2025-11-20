Slušaj vest

Protekla tri dana bili smo svedoci nikada jačih i bolesnijih napada na predsednika Srbije Aleksandra Vučića, a sada se tim povodom oglasio i Milenko Jovanov, član Predsedništva Srpske napredne stranke (SNS) i predsednik poslaničke grupe SNS u Skupštini Srbije.

On je poručio da su napadi nastavak dehumanizacije koja se organizovano sprovodi godinama.

Foto: Skupština Srbije printscreen

"Bezumni napadi na predsednika Vučića i njegovu porodicu, čak i na preminule među njima, je nastavak dehumanizacije koja se organizovano sprovodi i već godinama zagađuje javni prostor. Odavno su izgubili granicu pristojnosti i ljudskosti, a politiku nikada nisu ni imali. Zato im javni nastupi i nisu borba za ideje, nego javni linč svakoga ko nije deo njihove izbezumljene rulje. Ali i to ima svoj rok. Srbija je umorna od mržnje, buke i praznih ljudi koji bi uvek i samo da ruše. Na kraju uvek pobede rezultati, rad i pristojnost. Pobediće i sada", poručio je Jovanov.

Bolesne uvrede

Među onima koji su udarili na predsednika i njegovu porodicu je hrvatski novinar Domagoj Margetić, čija bi laž o tome da je Vučić navodno učestovao u pucanju snajperom na civile tokom opsade Sarajeva pre tri decenije mogla slobodno da zauzme prvo mesto u ovom nizu besramnih izmišljotina o predsedniku Srbije.

Margetićevom suludom napadu za "Sarajevo safari" pridružio se i stari znanac policije, kada su pretnje predsedniku Vučiću u pitanju, Zoran Đajić.

On je, pozivajući se na upravo pomenutu laž hrvatskog novinara, zapretio da su Vučiću dani odbrojani.

- Vreme je: "Ko se mača lati od mača i strada" Dani su mu odbrojani, mi to znamo, ali on takodje. Uskoro! - napisao je, između ostalog Đajić.

Vučić odgovorio

Navode na društvenim mrežama da je iz snajpera pucao na decu tokom rata u Sarajevu, Vučić je odbacio kao laži.