Blokaderi i takozvani studenti u blokadi huškačkim slikama i snimcima pozivaju narod da ih podrži u još jednom blokiranju Beograda i maltretiranju građana! Njihov plan je da se u subotu okupe kod FDU, na godišnjicu konflikta s građanima, a zatim blokiranjem celog grada stignu do RTS u Takovskoj.

Tada, pre godinu dana, nije bilo batina i uletanja među studente koji su odavali poštu žrtvama tragedije u Novom Sadu, kao što blokaderi tvrde, već su građani Beograda (igrom slučaja, neki od njih su bili članovi SNS) insistirali da kolima prođu kroz bulevar nakon početka blokade, zbog čega je došlo do konflikta. Zato sada, po ko zna koji put, pod okriljem "mirnih šetnji" organizuju skup, iako smo svedoci da su u više navrata "mirne šetnje i protesti" bili paravan za izazivanje nasilja i haosa, ocenjuju sagovornici Kurira.

Jasno je ko pobeđuje

Da im je to i sada cilj, dokaz su slike i snimci koje nalozi takozvanih studenata objavljuju na mrežama uz poziv na "mirnu šetnju". Pre svega, objavili su izmontiran snimak policije i haosa na ulicama tako da se nijedan kadar ne zadržava duže od sekunde. Osim njih, i auto-prevoznik Milomir Jaćimović, koji je do utorka štrajkovao glađu u Novom Sadu, najavio je da će u subotu blokirati Beograd?!

Milomir Jaćimović Foto: DRAGAN GOJIC/BETAPHOTO

- Spreman sam na sve. Moj sledeći potez je blokada Beograda. Dao sam im rok do petka da mi ispune zahteve. Ako do toga ne dođe, dolazim u Beograd i u subotu u 16 časova saopštavam sve detalje blokade prestonice - pripretio je Jaćimović.

Politički filozof Dragoljub Kojčić tvrdi da je moguće da se skup u subotu izrodi u nasilje, jer su takozvani studenti ostali bez bilo kakve ideje!

- U nedostatku bilo kakve političke ideje s kojom bi mogli da izađu i budu konkuretni na sledećim izborima, oni sada redukuju svoje aktivnosti na komemorativne pozive bez komemoracije. Pokušaće na sve načine da produže svoj već posustali "revolucionarni" angažman, a zapravo pokušavaju da ubede svoje ideološke i finansijske sponzore iz inostranstva da u njih vredi još uvek upumpati neki dolar - kaže Kojčić za Kurir.

Prethodne dane obeležio je i udar blokadera na Dijanu Hrku nakon što je prekinula štrajk glađu, a Kojčić tvrdi da je i to doprinelo panici u redovima protivnika vlasti.

Dragoljub Kojčić Foto: Kurir Televizija

- Ovaj segment "studenata" se uplašio Dijane Hrke, koja im je ukrala šou. Kompletna metodologija opozicije u celini ima veliki deficit političkog mišljenja i zrelosti, pa čak nemaju ni elementarno harizmatske predvodnike. Zato je jasno i junacima iz Diznijevih stripova ko će biti dobitnik ove utakmice, odigravala se ona na ulici ili na izborima, svejedno je - zaključuje Kojčić.

Bez plana i programa

Lazar Pavlović, savetnik ministra informisanja i telekomunikacije i politički analitičar, kaže da su performansi poput ovog koji sad spremaju dovodili samo do toga da blokaderima podrška opada.

- U proteklih godinu dana je pokazano da su takve vrste akcija, koje su blokaderi izvodili, dovele do toga da im podrška opada. Njihova strategija se ne svodi na plan i program, nego na održavanje tenzija u društvu. Građani glasaju za politiku, a da biste glasali za politiku, morate da imate plan i program. Nadam se da neće biti nasilja jer verujem da dobar deo samih ljudi koji su ranije išli na proteste nisu želeli da učestvuju u nasilju i zato im je opala podrška. Naravno da postoje ljudi iz organizacije koji to priželjkuju, ali nadam se da nasilja neće biti - kaže Pavlović za Kurir.

On dodaje da bi trebalo da prihvate poziv predsednika Srbije Aleksandra Vučića na dijalog, umesto što se bave drugim stvarima.

Lazar Pavlović Foto: Kurir Televizija

- Prevremeni parlamentarni izbori su već najavljeni i umesto da uđu u neku vrstu legitimizacije svog pokreta, kako bi sutra učestvovali na izborima i u kreiranju plana i programa, oni to ne rade, već igraju na kartu podela u narodu, što će se dugoročno politički predstaviti kao njihov poraz i neuspeh - zaključuje Pavlović.

Policija će obezbediti red i mir

Politikolog Vladimir Kljajić poručuje da svako ima pravo da izrazi svoj stav, ali da svi moramo biti svesni da su protesti u prošlosti znali da eskaliraju.

Foto: Kurir Televizija

- Zato je legitimno postaviti pitanje bezbednosti, posebno zbog načina na koji je najava protesta predstavljena u videu. Smatram da bi deo studenata, ukoliko žele dugoročan uticaj, trebalo da razmotri osnivanje formalnog pokreta ili organizacije jer politička odgovornost uvek znači i institucionalni okvir. Najvažnije je da institucije rade svoj posao, policija će, kao i u svakoj evropskoj zemlji, obezbediti red i mir i omogućiti da svako može da protestuje, ali i da grad normalno funkcioniše. Srbija danas vodi politiku dijaloga, po uzoru na evropske standarde, i zato je važno da se svako neslaganje rešava mirno, kroz institucije. Određen rizik postoji, kao i kod svakog masovnog skupa, ali država je spremna. Najvažnije je da poruka bude jasna: mir, dijalog i evropske integracije su jedini put napred - poručuje Kljajić za Kurir.