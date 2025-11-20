Nekadašnji potpredsednik Vlade Vojvodine i bivši visoki funkcioner Demokratske stranke, inače istaknuti blokader, Goran Ješić kaže da predsednik Srbije Aleksandar Vučić treba da ukloni Ruse iz vlasničke strukture NIS, kao što su to učinili Nemci.

"Jedini način u vezi transformacije NIS-a je da se primeni nemački scenario a to je da se ukloni ruski menadžment i Rusija iz vlasničke strukture i leks specijalis, baš kao i Nemačka! Ne vidim razlog da mi budemo veće demokrate od jedne velike demokratske Nemačke", izjavio je Ješić.