"AKO SMO NA KORAK OD KATASTROFE" Ponoš se pridružio pritisku na Vučića da nacionalizuje NIS: Sve ono što podrazumeva nacionalizacija onda je dozvoljeno (VIDEO)
Predsednik stranke SRCE Zdravko Ponoš izjavio je da predsednik Srbije Aleksandar Vučić treba da preduzme radikalan potez i da nacionalizuje imovinu NIS-a, kako bi "Srbiju spasio katastrofe".
"Bilo je potpuno neprihvatljivo da ova vlast obleće oko toga kao mačak oko vruće kaše i plaši se da preduzme jedan takav radikalan potez, jer ovo je više od igre. Ovo je pitanje preživljavanja. Ali, ako je situacija takva kao što jeste, da smo mi na korak od katastrofe, onda je sve ono što podrazumeva nacionalizacija, dozvoljeno i ispravno da ne bismo došli u tu situaciju.", poručio je Ponoš.
Inače, Nemačka je doslovno zaplenila sve rafinerije u ruskom vlasništvu.
