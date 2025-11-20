Slušaj vest

Ivković je, kao blizak saradnik i prijatelj Slobodana Miloševića, svojevremeno u intervjuu za Kurir ispričao šta se sve dešavalo tokom hapšenja Miloševića u vili Mir na beogradskom Dedinju marta 2001. godine.

Uz Slavicu Đukić Dejanović, bio je jedini od socijalista koji je bio u vili Mir na Dedinju tokom pregovora o predaji.

- Bio sam šef poslaničke grupe SPS, pauza za ručak u Skupštini bila je od 13 do 14.30, sedeo sam u kancelariji na petom spratu, zove me Slobodan od kuće i kaže da se tamo neke stvari događaju, da je došlo sedam džipova u kojima su ljudi s maskama, ali i dva saniteta... Rekao sam mu da ću da izađem za govornicu i obavestim građane, pokupim sve poslanike i dođem kod njega. Sve vreme je tada postojao strah da će Amerikanci ili Englezi doći helikopterima da pokupe Slobu iz vile Mir i odvedu u Hag.

Foto: Nemanja Nikolić

Ma je li to uopšte bilo i realno?

- Da, to je bila realna opcija. Zato se bilo organizovalo oko 40 ljudi, doneli su oružje i okupili se oko Slobodana, prethodnih mesec dana su bili s njim da bi ga odbranili ukoliko dođu ovi helikopterima da ga kidnapuju. Čak je Nebojša Pavković (načelnik Generalštaba, prim. nov.) dva bova, borbena oklopna vozila s topovima i mitraljezom i sa po osam vojnika naoružanih automatima, postavio tu - jedan ka Konavljanskoj ulici, a drugi ka Užičkoj. I ja nakon ovog poziva od Slobe, koji mi kaže da uradim ovako kao što sam rekao, odem kod Voje Šešelja i radikala i sve im ispričam. On mi kaže: "Tebi i tvojima je mesto tamo, a mi ostajemo ovde, svaki čas ću da izlazim za govornicu i postavljati pitanje šta se dešava oko vile Mir, da narod čuje." Zatražim reč, izađem za govornicu i kažem sve što se događa, pozvao sam poslanike da krenemo i kad smo izašli napolje, već je 200-300 ljudi bilo pred Skupštinom. Čak je stao neki čovek i rekao: "Hajde, Bane, vozim te." Nije mi ni trebao taksi. Otišli smo pred vilu Mir i stali tamo, zahvaljujući tom mom govoru u Skupštini i Vojinom ponavljanju mi smo za dva sata oko vile imali 10.000 ljudi. Kad je počeo da pada mrak, Sloba me je pozvao kod njega, rekli su mi kuda smem da idem, jer je sve bilo minirano... Kaže mi unutra Sloba: "Bane, koga god da zovem - niko mi se ne javlja, ali niko. Ni socijalisti, ni DS, pođi kod Voje Koštunice i vidi šta se događa." Tu su, pored mene, bili Slavica Đukić Dejanović, poslanik SPS sa Kosova Minja Milovanović i Rade Arežina, koji je čak iz Kladova tog dana za tri sata "fićom" došao za Beograd. Malo nas je bilo, svi su zbrisali, svi ovi koji su ga voleli posle... I sednemo mi u tog "fiću": Arežina vozi, ja napred, a Slavica i Minja pozadi. Odemo u Ulicu Braće Jugovića, pozvonim Koštunici, njegova žena kaže da je on u SIV i mi ti "fićom" dođemo na svečani ulaz u SIV. Kakvo je to vreme bilo...

Mira Marković i Slobodan Milošević Foto: EPA/Srđan Suki

I šta kaže Koštunica?

- Koštunica je tek bio došao iz inostranstva, nije imao pojma o svemu ovome, a ja čak mislim da je sve ovo počelo da se radi baš zato što on nije bio u zemlji. Znam da je on bio protiv izručenja Miloševića Hagu, ali jednostavno nije imao snage da to spreči. Tad je pozvao Nebojšu Pavkovića, koji je potvrdio da se sve ovo dešava, da ne lažemo... Koštunica je rekao: "Molim vas, učinite sve da ne bude nijednog incidenta, mnogo je važno da ne bude ranjenih i stradalih, a ja vam obećavam da ću učiniti sve da ide po zakonu." Mene je ubijao način na koji se ovo radilo. Kad sam ušao u kola kod Čede (Čedomir Jovanović, šef poslaničke grupe DOS u to vreme, prim. nov.), on daje mi tri hartije, nema pečata, nema potpisa, nema ništa...

Da li je Milošević zaista tada hteo da se ubije?

- Ma to uopšte nije istina. To je velika laž. Nije čovek ni imao pištolj.

Je li Miloševićeva ćerka Marija histerisala?

- Nije, sedela je očajna dan i noć na trosedu u jednom ćošku. Niti je jela, niti je pila.

Marija Milošević Foto: EPA

A da li je tačno da je ona za sve optužila JUL Mire Marković?

- Kad je Sloba odlazio, ona jeste rekla: „Jeb*** te Mira i njeni julovci.“ To je bio težak trenutak - Slobodan se spakovao, Legija je ušao u svoj auto, Sloba je otvorio zadnja vrata svog auta da sedne, tu sam bio ja do njega, kaže mi: „Molim te, pazi mi na porodicu, na moju decu, brini o njima“ i tad dotrčava Marija, počinje da ga grli, da ga ljubi, da plače i izgovara tu rečenicu.

A Markovićkino ponašanje u tih dan-dva uoči Miloševićevog odlaska u zatvor?

- Nisam primetio nijedan njen ispad. Bila je jako korektna, jeste bila očajna, ali nije pravila nikakav ispad.

Milorad Ulemek Legija Foto: KOCA SULEJMANOVIC / AFP / Profimedia

Kakva je tačno tu uloga šefa JSO Milorada Ulemeka Legije?