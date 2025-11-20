Slušaj vest

Predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević poručio je danas u Sečnju da izbori u tom mestu 30. novembra jesu lokalni, ali da imaju daleko veći značaj.

Vučević je na tribini sa građanima u Sečnju podsetio da je protekla godina, od, kako je rekao, užasne tragedije u Novom Sadu, bila teška, ali da je država sačuvana zahvaljujući strpljenju predsednika Aleksandra Vučića.

Prema njegovim rečima, država je sačuvana jer se došlo do pitanja da li će vladati ulični zakoni ili Ustav.

"Verujem da je svako od vas bio ljut na državu i policiju što nekad nisu odlučnije reagovali, ali verujte mi, trebalo je mnogo strpljenja da sačuvamo sve nas", rekao je Vučević.

Foto: Video plus

Istakao je da je država sačuvala sve građane Srbije bez obzira za koga su i to zahvaljujući predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Poručio je da će, dok Srbiju vodi Aleksandar Vučić, vladati demokratija i onaj ko pobedi na izborima. Naveo je i da se tragedije dešavaju i u drugim državama, ali da nije viđen scenario kao u Srbiji.

"Niko nije spalio Lisabon zbog pada gondole, u Severnoj Makedoniji je takođe bila strašna tragedija, pa niko nije spalio državu“, naveo je Vučević.

Podsetio je da je drugih nesreća bilo i u Novom Sadu, od Laundža do Kontrasta.

"Tragedija u Kontrastu bila je 1. aprila 2012, a 6. maja su održani izbori kada je Nikolić pobedio Tadića. Ni 40 dana posle Kontrasta, tadašnji žuti blokaderi su imali najveći otvoreni koncert u Novom Sadu", rekao je Vučević.

Naveo je i da je bilo gotovo hiljadu napada na prostorije SNS-a u poslednjih 12 meseci, a da su nekoliko puta blokaderi želeli i fizički da naškode ljudima.

"Sve su to pravdali i pravili od žrtve nasilnika. Sećate se sramnih izveštaja kako smo mi krivi što branimo naše prostorije. Ispalo je da nas treba žive spaliti".

Naveo je da će se blokaderi "duboko razočarati kada vide rezultate izbora" jer oni "žive u balonima na društvenim mrežama".

"Vama građanima Sečnja hvala što ste bili strpljivi. Ne damo im Srbiju, Kosovo, Republiku Srpsku“, rekao je predsednik Srpske napredne stranke.

Prema njegovim rečima, treba i u budućnosti rešavati probleme u opštini Sečanj i boriti se da ljudi ostanu u njoj, kao i da su izbori 30. novembra zato jako bitni.

Potpredsednik Vlade Autonomne pokrajine Vojvodine Vladimir Galić rekao je da je puna hala ljudi na tribini pokazatelj da Srpska napredna stranka puno radi u Banatu.