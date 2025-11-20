"Da odgovaram gospođi Hrki, kada pričate o preminulim osobama, kada pričate o nečijoj deci, stvarno ne mogu. Ja da odgovaram na isti način, iako sam, da budem iskren, bio šokiran onim što sam čuo, ne mogu. Nije to ona, to su oni. Oni su, i nju i mnoge druge ljude, doveli u tu atmosferu u kojoj sve što kažeš protiv bilo koga iz porodice Vučić je dozvoljeno. I oni jednostavno ne mogu da razumeju da postoje ljudi koji su drugačiji. Oni ne mogu da razumeju da neko živi za istoriju, a ne za dnevne prljavštine", naveo je predsednik Vučić i dodao: